Elliot Page: la elogiada foto que muestra la transformación de la estrella de la película "Juno"

Instagram/@ElliotPage Elliot Page publicó su primera foto después de operarse el torso.

El actor Elliot Page recibió numerosos elogios por su fotografía en bañador, la primera que publica desde que el pasado diciembre anunció que es transgénero.

En un post en su cuenta de Instagram, el actor compartió una fotografía en la que aparece sonriente en una piscina con palabras de celebración de lo trans como #transjoy y #transisbeautiful.

Page, de 34 años, dijo que la cirugía de la parte superior, en la que le retiraron tejido mamario, fue una experiencia "salvavidas".

En una entrevista con la popular comunicadora Oprah Winfrey el pasado abril, el actor dijo que se siente cómodo en su cuerpo "probablemente por primera vez" en la vida.

El protagonista de la serie The Umbrella Academy explicó entre lágrimas por qué el torso le había aportado la "mayor alegría" en el proceso de transición.

"Es salir de la ducha con la toalla alrededor de la cintura, mirarte al espejo y decir: 'Aquí estoy', en lugar de tener un momento de pánico", indicó en la entrevista emitida en Apple TV.

Enorme apoyo

La publicación de Page en Instagram tenía este martes ya más de dos millones y medio de "me gusta" y había recibido una oleada de comentarios de apoyo de otros famosos que alaban su nueva apariencia.

"Tío, ¡ya veo por qué me destrozaste en el entrenamiento!", escribió el actor Justin Cornwell.

"Sexy", añadió la cantante Miley Cyrus con un emoji de corazón.

La protagonista de la serie The Vampire Diaries ("Crónicas vampíricas") Nina Dobrev dijo: "Te ves espectacular… y sobre todo feliz".

La actriz Julianne Moore, que actuó con Page en la película Freeheld ("No sin ella"), escribió: "Feliz verano", junto a un emoji de llama.

La estrella de The Good Place Jameela Jamil se sumó a los elogios y tuiteó que está feliz de ver a Page "florecer".

Winfrey, por su parte, mostró su apoyo compartiendo la imagen en la cuenta de Oprah Daily en Instagram.

"¡Así luce la felicidad!", escribió. "Parece que Elliot brillará más que el sol este verano".

"Experiencia liberadora"

Page, destacado defensor de los derechos LGBTIQ, aprovechó la entrevista con Oprah para revelar que la cirugía le dio nueva energía para luchar por los derechos de las personas trans porque fue, dijo, "una experiencia muy liberadora".

"No solo me ha cambiado la vida, de verdad creo que me la ha salvado, como les pasa a muchas personas. Y más con todo el ataque que hay actualmente contra la atención sanitaria a las personas trans", continuó.

Con este comentario, Page aludía a leyes en Arkansas y otras peleas legales en todo Estados Unidos que amenazan con negarles a los jóvenes transgénero el acceso a ciertos tratamientos médicos.

Reuters Elliot Page es activista de los derechos de las minorías sexuales.

Kirrin Medcalf, director de inclusión trans en la organización Stonewall, señaló que la fotografía enfatiza el impacto positivo que tienen las operaciones de afirmación de género sobre la salud mental de una persona.

"Es fantástico ver a Elliot tan cómodo y feliz en su última foto. Elliot ha sido siempre un modelo para una enorme cantidad de personas y es maravilloso que pueda compartir su alegría trans con el mundo", apuntó.

"Estos momentos de euforia de género también ponen de manifiesto lo importante que es para todas las personas transgénero ser capaces de acceder a cuidados de salud de afirmación de género apropiados y a tiempo", explicó.

Una variada carrera

Page, que nació en Canadá como Ellen, irrumpió en el estrellato con el papel de adolescente embarazada en "Juno", una película de 2007 que le valió una nominación al Oscar como actriz protagonista.

Reuters Page fue la estrella de la película "Juno"

Otros filmes destacados de su carrera son Inception ("El origen") y la saga de X-Men, además de la serie de Netflix The Umbrella Academy donde interpreta a la superheroína Vanya Hargreeves.

Page se declaró homosexual en 2014 con estas palabras: "Estoy cansada de esconderme y estoy cansada de mentir por omisión", dijo en un evento en Las Vegas.

El 1 de diciembre de 2020, anunció a través de un comunicado en redes sociales su identidad transgénero: "Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este punto en mi vida".

Dijo que no podía dejar de expresar: "Lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo".

"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer", escribió en la nota publicada en Twitter.

Después de tres años de matrimonio, el pasado febrero anunció su divorcio de la coreógrafa Emma Portner.

