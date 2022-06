Elon Musk: la hija del multimillonario quiere cortar los lazos con su padre y pide cambiar de apellido y género

Es la hija del hombre más rico del mundo, pero no quiere estar relacionada a él.

La hija transgénero de Elon Musk solicitó cambiar legalmente su nombre y género.

"Ya no deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma", señaló la joven de 18 años, cuyo nombre de nacimiento era Xavier Alexander Musk.

Ahora ha pedido frente a la Justicia estadounidense ser reconocida como mujer bajo el nombre de Vivian Jenna Wilson.

La petición de cambio de nombre y un nuevo certificado de nacimiento se presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en Santa Mónica en abril pasado, pero la noticia salió a la luz recientemente.

No se conocen más detalles sobre la aparente ruptura entre la hija de Musk y su padre.

Elon Musk estuvo casado con la madre de Vivian, la autora canadiense Justine Wilson, de 2000 a 2008.

Su primer hijo, Nevada, nació en 2002 y murió de Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) a las 10 semanas.

La pareja tuvo luego hijos gemelos, llamados Xavier y Griffin, y trillizos, llamados Damian, Kai y Saxon.

Musk tiene otros dos hijos con la cantante Grimes, con quien tiene una relación intermitente.

Sus hijos mantienen un perfil relativamente bajo a pesar de la fama de su padre.

El pasado domingo, al celebrarse el Día del Padre, el empresario tuiteó que ama a todos sus hijos.

I love all my kids so much