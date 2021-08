Elon Musk y la pregunta que usa para detectar si le mienten en entrevistas de trabajo

Seguramente usted está acostumbrado a que en medio de una entrevista de trabajo le pregunten por sus cualidades, defectos, gustos, entre otras cosas.

Y hay otra pregunta que también suele presentarse con frecuencia: "cuál ha sido el problema más difícil que ha tenido que afrontar y cómo lo solucionó".

Pues bien, aunque algunos de los cuestionamientos de las entrevistas parecen ser preguntas inocentes realmente no lo son.

Así lo ha revelado, por ejemplo, el millonario y director de Tesla, Elon Musk, que indicó que es justamente esta pregunta la que utiliza para reconocer si las personas le mienten en una entrevista de trabajo.

En 2017, Musk fue invitado al World Government Summit y, en un panel en medio del evento, reveló que para seleccionar a las futuras mentes brillantes de su compañía les pregunta sobre los momentos difíciles que han tenido que afrontar y cómo solucionaron o superaron ese momento.

Según Musk, luego de que los candidatos responden, él aprovecha para hacer preguntas mucho más detalladas sobre la situación, esperando narraciones mucho más profundas de lo sucedido.

Según él, “si realmente solucionaron el problema, saben la manera exacta en que lo resolvieron, conocen los pequeños detalles”.

En el método del multimillonario, si una persona conoce y cuenta los detalles es porque dijo la verdad sobre la situación que contó.

Al contrario, si la persona ofrece datos superficiales y evita ahondar en la información y en los detalles es porque mintió al respecto.

“Usualmente quien realmente lidió con el problema, lo entiende y no lo olvida”, dijo el empresario.

El método de Musk no es nuevo, de hecho ya ha sido estudiado por algunas revistas de comportamiento.

Un estudio de Journal of Applied Research in Memory and Cognition indica que este es un método efectivo para “atrapar” mentirosos, pues son esos pequeños detalles, como en los que indaga Musk, los que permiten verificar los hechos, incluso en actos criminales.