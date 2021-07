Elote loco, Tagadá y los demás ingredientes para la fórmula perfecta de las Fiestas Agostinas

Las celebramos desde 1528. Y aunque al principio el festejo era más bien una actividad de carácter cívico, religioso y militar, con el paso del tiempo, las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, la más importante de San Salvador, fueron tomando una personalidad más alegre, más fiesta, más ruidosa y entretenida.

Año con año, los capitalinos esperan con ansias la llegada de la semana del 1 al 6 de agosto. La fecha trae vacaciones, trae playa, trae desfiles, trae ferias y mucho más.

La pandemia que atraviesa el país por covid-19 no hace excepciones y las fiestas y las altas concentraciones de personas han quedado suspendidas hasta nuevo aviso. Las festividades agostinas, por segundo año consecutivo, se verán opacadas por esta situación sanitaria pero, ante el alza actual de casos, las autoridades de Salud y municipales han considerado que lo mejor es cancelarlas.

De esta forma, no habrá procesión, ferias populares, conciertos musicales, ni juegos mecánicos. Nos harán falta, pero la salud es por ahora lo más importante. Hay que cuidarse, hay que esperar. Ya tendremos tiempo para festejar.

Mientras tanto, hagamos un repaso, un recordatorio de los ingredientes indispensables que hacen de las fiestas agostinas aquellos hermosos momentos que recordamos y que en algún momento volveremos a vivir.

"Las ruedas" y perder la dignidad en el Tagadá

Quien no se ha subido a la “chicago o chicagüita” no ha vivido las vacaciones de agosto. Los juegos mecánicos están siempre presentes en las ferias populares. El reto es subirse al juego más alto o ver a nuestros familiares, amigos, o mejor aún a los desconocidos, luchando con todas sus fuerzas por mantener la dignidad en el mítico “Tagadá”. Y cómo no recordar los favoritos de los niños y niñas: el gusanito (que tiene décadas presente y los grandes también lo aman), las sillitas voladoras y los carritos chocones. Siempre está el riesgo de recibir un baño de vómito, pero hay diversiones extremas que valen la pena.

"La Bajada"

El fervor de nuestros abuelos, padres y de miles de capitalinos: la “Bajada”. El punto culminante de estas fiestas es la tradicional “Bajada” o procesión del santo patrono de San Salvador, el Salvador del Mundo. Estas vacaciones y las celebraciones no existirían si no fuera por este motivo. La imagen del Divino Salvador hace un recorrido la tarde y noche del 5 de agosto por las calles principales del centro de San Salvador, representando la transfiguración de Jesucristo. Son "mares de gente" agolpándose para alimentar su fe mientras la imagen desciende ante sus miradas.

La feria de “Consuma”

Entre las principales actividades comerciales de estas fiestas se encuentran la feria de “Consuma”. Antes de 2020, esta tenía su sede en el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), donde hoy está el Hospital El Salvador. Cómo olvidar los pasillos abarrotados al punto que hasta caminar era un reto. Atraídos por las compras, los conciertos y la comida, miles de capitalinos visitan a diario Consuma, sin importar la lucha campal por encontrar un parqueo en las tres cuadras más cercanas, el sol del mediodía y las enormes colas para entrar. Y por si fuera poco, cómo no disfrutar de los simpáticos videos virales que circulan posteriormente en las redes sociales sobre pleitos y jolgorios que ocurren ahí. La pregunta que todos nos hacemos: ¿dónde van a hacer Consuma cuando se acabe la pandemia?

La reina de las fiestas

Otra actividad imprescindible es la elección y coronación de la reina de las fiestas agostinas. Se realiza unos días antes del inicio de las festividades, aunque las candidatas dedican todo un año a su preparación para el gran evento. La nueva soberana siempre encabeza y embellece los desfiles, otro de los ingredientes fundamentales de las festividades.

Chichimecos, la Siguanaba y los Viejos de Agosto

No pueden faltar en las fiestas. Quizá los recuerdes porque más de alguna vez te jugaron alguna broma, te lanzaron dulces o incluso te tiraron algún latigazo en los pies. Se les ve principalmente durante los desfiles del Correo bailando, causando terror entre los niños y correteando a los adultos. Son los personajes de la mitología salvadoreña, como por ejemplo el Cipitío, la Siguanaba, el Padre sin cabeza, entre otros.



El escandaloso “desfile de correo”

Probablemente alguna vez les haya caído un par de dulces en la cara o tuviste la oportunidad de degustar una deliciosa minuta bajo el sol de las vacaciones, mientras disfrutan del desfile tradicional. Es llamado así porque desde su inicio lo encabeza un cartero que trae un mensaje escrito en un pergamino. El mensaje lo entrega al alcalde en funciones y dá por inauguradas las fiestas patronales. En cada calle por donde pasa el desfile, también hay un desfile de vendedores de comidas, churros, algodón de azúcar, sorbetes de carretón, helados, minutas, gaseosas, entre otros.



Elotes locos, churros españoles y otras "delicatesen"

Como buen salvadoreño, hay que mantenerse bien alimentado todo el tiempo. Las fiestas de agosto son la perfecta ocasión. Los elotes locos con su queso rallado en el momento, su mayonesa y su salsa negra son infaltables durante toda la semana. Y qué difícil decidir entre las tostadas de yuca o plátano, o las papas fritas deliciosamente aderezadas con salsa de tomate y mayonesa. Y, para los que perfieren los dulces, en la variedad está la riqueza: coco rallado, tartaletas y canillitas para llevar, y los churros españoles suaves, calientitos y bien cubiertos de azúcar, para comer en el lugar.