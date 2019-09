Emmys 2019: 6 de las frases más emotivas y divertidas de los premios de la televisión estadounidense

Getty Images Michelle Williams, Jharrel Jerome y Phoebe Waller-Bridge, todos ganadores de la edición 71 de los Emmy.

Un presentador en los premios Emmy de este año quizá no haya sido tan añorado por algunos.

La gala de la Academia de la televisión estadounidense de este domingo, que se celebró sin conductor, entretuvo y emocionó con los poderosos (y breves) discursos de sus ganadores.

Durante la ceremonia, hubo varias ovaciones de pie y más de uno se secó las lágrimas al escuchar las intervenciones.

Los premios se destacaron por rendir homenaje a las series icónicas que ya terminaron, como Game Of Thrones y Veep, pero reconocieron también novedades como Fleabag y Pose.

Resaltamos algunas de las frases memorables de los discursos:

1. "Es maravilloso y alivia saber que una mujer sucia, pervertida, enojada y desastrosa puede llegar a los Emmy"

La actriz y guionista británica Phoebe Waller-Bridge hizo gala de su buen humor en las tres oportunidades en que subió al escenario.

La primera vez, cuando recibía el galardón como guionista de una serie de comedia, dijo entre risas: "Es maravilloso y alivia saber que una mujer sucia, pervertida, enojada y desastrosa puede llegar a los Emmy ", en referencia al personaje principal de la serie, que también protagoniza.

Getty Images La actriz y guionista británica Phoebe Waller-Bridge, de 34 años, ganó en varias de las categorías principales de comedia.

También bromeó sobre la posibilidad de que ganar premios fuese la razón por la que escribió la serie en primer lugar.

"Encuentro que escribir es muy difícil y muy doloroso , pero quisiera decir desde el fondo de mi corazón que la razón por la que hago esto es, ¡por esto !", dijo, mientras sostenía la estatuilla del Emmy.

Finalmente, al subirse por última vez al escenario para reclamar el premio a la mejor serie de comedia, dijo: "Esto ya está siendo ridículo" ,refiriéndose a todos los reconocimientos que recibió durante la gala.

Waller-Bridge dio la gran sorpresa de la noche , al conseguir reconocimientos en varias categorías importantes por Fleabag y también con Killing Eve , serie que creó y por la que Jodie Comer ganó como protagonista de una serie dramática.

2. "La próxima vez que una mujer, especialmente una mujer de color, te diga lo que necesita para hacer su trabajo, escúchala, créele"

La actriz estadounidense Michelle Williams dio un breve pero efectivo discurso que acabó con una ovación de pie de los asistentes.

Al aceptar el premio como mejor actriz protagonista en una miniserie por su papel en Fosse/Verdon , dijo: "Veo esto como un reconocimiento de lo que es posible cuando se confía en que una mujer puede discernir sus propias necesidades , se siente lo suficientemente segura como para expresarlas y lo suficientemente respetada para que la escuchen".

Getty Images La actriz Michelle Williams fue reconocida como mejor actriz en una miniserie por su papel en "Fosse/Verdon".

"Gracias por pagarme igualitariamente" , añadió la intérprete, en agradecimiento a los productores de la serie.

Y cerró con palabras que provocaron lágrimas entre el público: "La próxima vez que una mujer, especialmente una mujer de color, te diga lo que necesita para hacer su trabajo, escúchala, créele. Algún día te dará las gracias por permitirle ser exitosa gracias a su ambiente de trabajo y no a pesar de él ".

3. "En ningún otro lugar podría estar parado sobre un escenario como lo estoy aquí"

El actor Peter Dinklage ha sido el único intérprete de Game Of Thrones que ha ganado el Emmy, y este domingo lo volvió a conseguir.

Reuters El actor de "Game Of Thrones" Peter Dinklage ganó su cuarta estatuilla como mejor actor de reparto por su papel en la serie.

En su cuarta victoria en la categoría de mejor actor de reparto en una serie dramática, Dinklage se deshizo en lágrimas en varios momentos de su discurso.

"Me considero tan afortunado al ser miembro de una comunidad que es tolerante y diversa porque en ningún otro lugar podría estar sobre sobre un escenario como lo estoy aquí", señaló.

El actor agradeció al equipo detrás del drama épico y añadió que habían sido "10 años con el más increíble, talentoso, divertido..." y, luego de quebrase, bromeó: " Oye , ya se acabó, ya no me importa".

4. "La categoría es amor, les digo a todos, ¡amor!"

El discurso del actor Billy Porter fue quizás el más alegre de todos.

Pese a haber conseguido la estatuilla en la categoría de mejor protagonista de una serie dramática, Porter decidió cambiarle el nombre: "La categoría es amor, les digo a todos, ¡amor!".

Reuters El actor Billy Porter se convirtió el domingo en el primer hombre negro gay en ganar en la categoría de mejor actor de una serie dramática.

El actor se convirtió el domingo en el primer hombre negro gay en ganar en esta categoría.

"Tengo el derecho de estar aquí, ustedes, todos tenemos el derecho de estar aquí", añadió en su intervención.

Porter, que ya tiene en su haber premios Grammy y Tony, interpreta a Pray Tell en la serie Pose , que cuenta la historia de bailarines y modelos LGBTQI en el Nueva York de las décadas de 1980 y 1990.

5. "Estoy de luto cada día de mi vida, Alexis, y lo estaré hasta que cambiemos el mundo para que la gente trans no sea perseguida"

Getty Images Patricia Arquette honró la memoria de su hermana fallecida Alexis, quien era una persona trans.

Después de expresar lo agradecida que se sentía al "estar obteniendo los mejores papeles de mi vida a los 50 años", la actriz estadounidense Patricia Arquette centró su discurso en exigir derechos para las personas trans.

La hermana de Arquette, Alexis, una actriz transgénero, falleció en 2016 a los 47 años.

"Estoy de luto cada día de mi vida, Alexis, y lo estaré hasta que cambiemos el mundo para que la gente trans no sea perseguida ", dijo en uno de los discursos más emotivos de la noche.

"Y denles trabajo" continuó. " Son seres humanos . Vamos a deshacernos de este prejuicio que tenemos en todas partes", finalizó.

Arquette fue reconocida como mejor actriz de reparto por su papel en la miniserie The Act .

6. "Siento que debería estar en el Bronx ahorita, tranquilo, esperando que mi madre cocine o algo... pero estoy aquí frente a mis inspiraciones"

El dominicano-estadounidense Jharrel Jerome ganó su primer Emmy como protagonista en una miniserie por su estremecedora interpretación en When They See Us.

El intérprete de 21 años fue ovacionado y al subirse al escenario dijo: "Siento que debería estar en el Bronx ahorita, tranquilo, esperando que mi madre cocine o algo... pero estoy aquí frente a mis inspiraciones".

Getty Images Jharrel Jerome ganó su primer Emmy como protagonista en una miniserie por su estremecedora interpretación en "When They See Us".

Agradeció a su madre y a su padre en español: "Papá, te quiero", dijo.

Finalmente, dedicó el galardón a los hombres conocidos como los "cinco de Central Park", quienes fueron injustamente encarcelados por la brutal violación de una mujer y sobre los que se inspiró la miniserie.

"Esto es para Raymond, Yusef, Antron, Kevin y King Korey Wise", añadió Jerome mientras los cinco protagonistas reales de la historia se levantaron a aplaudirlo.

