En fotos: las últimas comidas y palabras de condenados a muerte en EUA

Jackie Black La última comida de Clydell Coleman, ejecutado el 5 de mayo de 1999.

"¿Qué se siente pedir una última comida antes de ser ejecutado por un crimen que puedes o no haber cometido?".

Esta es la pregunta que se hizo la fotógrafa estadounidense Jackie Black, quien recreó en su ensayo fotográfico la última comida solicitada por prisioneros en el corredor de la muerte en Estados Unidos, antes de ser ejecutados.

"Si nos ponemos frente a esa comida, quizás podamos sentir cómo es esa experiencia", dice.

"Quizás podamos cuestionar nuestros propios motivos y complicidad con el sistema judicial", añade.

"Tal vez podamos sentir empatía por la persona condenada".

Black también reunió información de los prisioneros, como cuánto tiempo habían estudiado, su ocupación y sus últimas palabras.

David Wayne Stoker

Jackie Black Dos hamburguesas, papas fritas y helado.

Ejecutado: 16 de junio de 1997

Educación: 8 años

Ocupación: operador de maquinaria pesada/carpintero

Últimas palabras: "Lamento mucho tu pérdida... pero yo no maté a nadie".

Anthony Ray Westley

Jackie Black Papas fritas, pollo frito y una tajada de pan blanco.

Ejecutado: 13 de mayo de 1997

Educación: 8 años

Ocupación: obrero

Últimas palabras: "Quiero que sepan que yo no maté a nadie. Los quiero a todos".

Thomas Andy Barefoot

Jackie Black Frejoles, arroz, maíz dulce, galletas y gaseosa.

Ejecutado: 30 de octubre de 1984

Educación: sin especificar

Ocupación: obrero en pozos petroleros

Últimas palabras: "Espero que algún día podamos mirar el mal que estamos haciendo ahora mismo, como las brujas que quemamos en la hoguera".

"Quiero que todos sepan que no tengo nada en contra de ellos. Los perdono a todos. Espero que todos a los que les he hecho algo me perdonen. He estado orando todo el día para que la esposa (de la víctima) saque la amargura de su corazón, porque esa amargura que está en su corazón la enviará al infierno con tanta seguridad como cualquier otro pecado".

"Siento todo lo que le haya hecho a cualquier persona. Espero que me perdonen".

James Russell

Jackie Black Solo una manzana roja.

Ejecutado: 19 de septiembre de 1991

Educación: 10 años

Ocupación: músico

Últimas palabras: duraron tres minutos, pero no fueron transcritas o grabadas.

Jeffrey Allen Barney

Jackie Black Un tazón de cereal con leche, una caja de leche y dos cajas de cereales.

Ejecutado: 16 de abril de 1986

Educación: sin especificar

Ocupación: sin especificar

Últimas palabras: "Siento lo que hice. Me merezco esto. Jesús, perdóname".

Johnny Frank Garrett

Jackie Black Bolas de helado de fresa y chocolate.

Ejecutado: 11 de febrero de 1992

Educación: 7 años

Ocupación: obrero

Últimas palabras: "Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. Y el resto del mundo puede besarme el trasero".

William Prince Davis

Jackie Black Pollo frito, pan, frejoles, papitas y Coca Cola.

Ejecutado: 14 de septiembre de 1999

Educación: 7 años

Ocupación: techador

Últimas palabras: "Me gustaría decirle a la familia lo mucho que siento en mi alma y en el fondo de mi corazón el dolor y la miseria que he causado con mis acciones...".

"Me gustaría agradecer a todos los hombres en el corredor de la muerte que me han mostrado amor a lo largo de los años. Espero que al donar mi cuerpo a la ciencia, algunas partes de él puedan usarse para ayudar a alguien...".

"Eso es todo lo que tengo que decir, alcaide. Oh, me gustaría decir, para terminar, ¿qué pasa con esos cowboys?".

Gerald Lee Mitchell

Jackie Black Caramelos.

Ejecutado: 22 de octubre de 2001

Educación: 10 años

Ocupación: carpintero

Últimas palabras: "Lamento el dolor. Lamento la vida que te quité. Le pido perdón a Dios. Y te pido lo mismo. Sé que puede ser difícil. Pero lamento lo que hice".

"Para mi familia, los amo a todos y a cada uno de ustedes. Sean fuertes. Sepan que mi amor siempre está con ustedes, siempre. Sé que voy a ir a casa para estar con el Señor. Derramen lágrimas de felicidad por mí".

Robert Anthony Madden

Jackie Black "Pidió que su última comida le fuera entregada a alguien sin hogar (solicitud denegada)."

Ejecutado: 28 de mayo de 1997

Educación: 12 años

Ocupación: cocinero

Últimas palabras: "Pido disculpas por tu pérdida y tu dolor. Pero no maté a esas personas. Con suerte, todos aprenderemos algo sobre nosotros y los demás".

"Y aprenderemos a detener el ciclo de odio y venganza y a valorar lo que realmente está sucediendo en este mundo. Perdono a todos por este proceso, que parece estar mal".

James Beathard

Jackie Black Lechuga, aros de cebolla, papas fritas, zanahorias y pollo frito.

Ejecutado: 9 de diciembre de 1999

Educación: 15 años

Ocupación: mecánico de motocicletas

Después de su juicio, el testigo clave de la acusación se retractó de su testimonio y tres miembros de la junta de libertad condicional recomendaron el indulto.

Últimas palabras: "Quiero comenzar reconociendo el amor que he tenido en mi familia. Ningún hombre en este mundo ha tenido una familia mejor que la mía. Tuve los mejores padres del mundo. He tenido la vida más maravillosa que cualquier hombre pudo haber tenido. Nunca he estado más orgulloso de nadie que de mi hija y mi hijo".

"(Hay) un par de asuntos de los que quiero hablar, ya que esta es una de las pocas veces que la gente escuchará lo que tengo que decir. Estados Unidos ha llegado (a un lugar) ahora donde (hay) cero respeto por la vida humana. Mi muerte es solo un síntoma de una enfermedad mayor".

"En algún momento, el gobierno tiene que despertar y dejar de hacer cosas para destruir otros países y matar a niños inocentes. El embargo y las sanciones en curso contra lugares como Irán, Irak, Cuba y otros lugares, no están haciendo nada para cambiar el mundo y están lastimando a niños inocentes".

"Quizás lo más importante en muchos sentidos es que lo que le estamos haciendo al medio ambiente es aún más devastador porque mientras sigamos en la dirección en la que vamos, el resultado final es que no importará cómo tratemos a otras personas porque todos en el planeta estarán de salida".

"Una de las pocas formas en el mundo en que la verdad va a salir a la luz, o que la gente va a saber lo que está pasando, (es) siempre que apoyemos una prensa libre. Veo que la prensa lucha por seguir existiendo como una institución libre".

La obra de Jackie "Last Meals" se exhibe en el Parrish Art Museum, en NuevaYork, hasta el 31 de enero de 2021.

