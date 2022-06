Encuentran olvidado en un garaje el auto de 2 piezas que nunca se vendió

El mercado de los automóviles es tan extenso que existen joyas que los coleccionistas aman encontrar para tener en su poder alguno de los modelos menos conocidos. Y, si de autos de los que casi nadie ha oído hablar se trata, uno olvidado en una garaje, cuya peculiaridad es que constaba de 2 piezas, tiene que estar en la lista.

En la década de los 70 surgieron diseños innovadores en la industria automotriz. Así fue como nacieron propuestas interesantes y a la vanguardia. Es el caso de Sir Vival que, aunque parecía una opción llamativa, no obtuvo el éxito esperado, pues tan solo se produjeron 12 unidades que rápidamente quedaron en el olvido.

Características del auto de 2 piezas olvidado en un garaje

Si nunca habías escuchado sobre este modelo, aquí te contamos cómo lucía exactamente. Era un vehículo partido en 2 piezas, es decir, 2 estructuras que estaban separadas por la columna de dirección con el objetivo de tomar curvas. Este auto básicamente estaba formado a partir de un Hudson 1948.

Contaba con defensas de acero alrededor y luces traseras laterales, una propuesta muy interesante para mejorar la visibilidad del coche en intersecciones y cruces en la oscuridad. Además, en la parte delantera se situaba el motor.

Y, aunque era un diseño original y llamativo, en cuanto a funcionalidad no era el mejor, pues su estructura no estaba preparada para un posible accidente.

Debido a lo anterior no logró posicionarse entre las preferencias de los consumidores. Además de que no a todos les convencía su estética pues lucía similar a un submarino, lo que durante esos años no pareció llamar mucho la atención de los fanáticos de los autos.

El interior lucía algo incómodo, aunque contaba con espacio suficiente para varias personas. En la parte delantera se encontraba el asiento del conductor, el cual quedaba separado del resto del automóvil, por lo que no era posible observar a los demás pasajero quienes se ubicaban en una zona angosta, cerrada y elevada con una ventanilla con una vista no muy amplia, por lo que para varios podría resultar asfixiante este diseño.

El objetivo de este modelo era que, en el momento de enfrentar un posible accidente de tráfico, la parte delantera absorbiera la mayor parte del golpe, pudiendo así incrementar la seguridad de los ocupantes. El problema era que si la colisión afectaba directamente la parte trasera, la protección de los pasajeros ya no estaba garantizada.

Finalmente, otra razón por la que no convenció del todo era su precio, pues en aquellos años su costo era de unos 10 mil dólares, el doble de los coches de lujo de esa época.

Así fue como uno de estos modelos quedó oculto en un garaje, en Bellingham, Estados Unidos. Por supuesto, al tratarse de un auto tan peculiar las ofertas de los coleccionistas de vehículos extraños y singulares no se han hecho esperar. Incluso el actual dueño ha compartido que ha recibido propuestas, entre ellas una de un joven en Finlandia, pero por ahora dijo que pretende conservarlo por lo que, aseguró, no aceptarán ningún trato.

A pesar de que en su momento no tuvo el éxito esperado, hoy el Sir Vival es considerado un automóvil con un diseño difícil de olvidar e imitar y un objeto de deseo para los coleccionistas.