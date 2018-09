Enfermera descubre que su colega es el bebé al que le salvó la vida 28 años atrás

Un joven residente se reencontró en el hospital donde trabaja con la enfermera que lo cuidó cuando nació.

Hace unos días se dio a conocer la historia de Brandon Seminatore, un joven pediatra que comenzó a trabajar en el hospital donde nació y sin planearlo terminó compartiendo pacientes con Vilma Wong, la enfermera que lo cuidó cuando era bebé.

A través de Facebook, el hospital infantil de Stanford publicó dos fotos en las que se puede ver a Brandon y Vilma juntos hace 28 años cuando Brandon era un bebé y actualmente tras su reencuentro como colegas en el hospital.

Según el diario Metro, de Reino Unido, Vilma se encontraba en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal trabajando con Brandon, al preguntarle su nombre, este le sonó familiar, por lo que siguió preguntándole acerca de su vida; entre tanto, Brandon le comentó que años atrás había nacido prematuro en ese mismo hospital.

Finalmente, para confirmar sus sospechas, la enfermera le preguntó si su padre era policía, luego de esto hubo un silencio entre ambos que se rompió tras la interrogante de Brandon de si su nombre era Vilma, a lo que ella contestó que sí.

Aparentemente, la madre de Brandon, al enterarse que su hijo iba a trabajar en el hospital donde nació, le encargó que buscara a la enfermera que lo cuidó cuando era bebé, pero al haber pasado tanto tiempo, este creyó que Vilma ya se habría retirado y nunca preguntó por ella.

Brandon comentó que conocer a Vilma fue una experiencia surrealista, pues nunca creyó reencontrarse con la mujer que lo vio nacer.

“Cuando Vilma reconoció mi nombre, me acordé de las fotos que mis padres me habían enseñado y realmente me sentí impresionado por el hecho de que yo era uno de estos bebés.“ agregó.

El joven pediatra se mostró feliz de poder compartir un momento como este con Vilma, pues considera que no cualquiera tiene la oportunidad de ver a sus pacientes crecer como ella lo hizo con él.