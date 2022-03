Entre lágrimas, influencers rusas se despiden de sus seguidores de Instragram tras bloqueo

Una ola de quejas de parte de los usuarios en Rusia ha dejado el bloqueo de Instagram por decisión del regulador de ese país –que acusa a la red social de difundir llamados a la violencia contra ellos en medio del conflicto en Ucrania–.

Entre quienes más se lamentan están los influencers que generaban ingresos promocionando productos o servicios a través de ese medio.

La autoridad anunció el bloqueo a Instagram el viernes pasado, pero este se concretó recién el lunes, por lo que los influencers tuvieron 48 horas para enviar sus mensajes finales.

Una de ellas es la estrella de reality shows Olga Buzova, de 36 años, quien se debió despedir de sus 23.3 millones de seguidores. "Mientras escribo este post estoy llorando", manifestó.

En un video señala: "He compartido mi vida, mi trabajo y mi alma. No hice todo esto como un trabajo, para mí es parte de mi alma". "Se siente como si me estuvieran quitando una gran parte de mi corazón y mi vida", afirmó.

Otra influencer, Karina Nigay, que contaba con 2.9 millones de seguidores, se despidió a través de un live, donde comentó: "Éste es mi trabajo; es como si te acabaran de echar de tu trabajo y te quedaras sin ningún ingreso, pero tienes una familia que mantener; y tienes un equipo de colaboradores y tampoco puedes pagarles".

En tanto Nastya Ivleeva, quien tenía 18.9 millones de seguidores, publicó la imagen de una paloma y llamó a las autoridades rusas a detener la invasión en Ucrania, posteo que luego eliminó. También se quejó: "Seis grandes años de creatividad, inspiración, motivación, descubrimiento y logros, muchos logros, todo al infierno como por un tubo".

Valeria Chekalina, quien ostentaba 10.5 millones de seguidores, compartió un emoticon de una cara llorando y les dijo a sus seguidores que la encontrarían en otras aplicaciones.

Otra influencer de belleza también lloró por la noticia de la suspensión de Instagram, como se aprecia en las imágenes publicadas en Twitter por el canal de noticias Nexta TV. "Para mí, es toda la vida. Es la única cosa con la que me despierto, me duermo", señaló.

Pero las quejas de los rusos por el bloqueo de Instagram no han tenido plena acogida entre los usuarios de otros países. "¿Los ucranianos están pagando con sus vidas mientras que los rusos piensan que no necesitan pagar nada?", escribió un usuario respondiendo al post de una influencer que se despide desconsolada.

El arrastre de Natalia Oreiro en Rusia Un caso aparte es el de la cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro, quien es toda una celebridad en Rusia luego del gran éxito que tuvo "Muñeca Brava", que se emitió en ese país a fines de la década de los 90.

Tal es su arrastre por esas tierras que incluso el Presidente Vladímir Putin le otorgó hace unos meses la ciudadanía rusa. Natalia Oreiro también tiene una cuenta en Instagram, donde suele publicar lo que escribe tanto en español como en ruso.

En las últimas semanas, tras estallar la guerra en Ucrania, ha posteado frases breves en alusión al conflicto, como "Paz" y "No a la guerra", siempre en ambos idiomas. Por ahora, sus fans rusos tampoco podrán seguir su vida por la red social.