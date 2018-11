Era “topado para las matemáticas" y por eso es abogado, dice Félix Ulloa [VÍDEO]

Un vídeo se ha hecho viral y tiene como protagonista al actual candidato a la vicepresidencia por el partido GANA, Felix Ulloa, quien es entrevistado por el exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado.

Se trata del espacio de entrevista "Hablemos Claro", donde Salgado es el conductor y Ulloa era su invitado en esa oportunidad. El exalcalde migueleño le pregunta a Ulloa por qué no optó por estudiar ingeniería, siguiendo la profesión de su padre, y sí estudiar derecho.

Con mucha naturalidad y confianza, Ulloa responde que porque a él no le gustaban las matemáticas. "A mí de verdad no me entraban. Era topado para las matemáticas", le confiesa.

Salgado interrumpe la respuesta y le dice a la producción que esa parte no se incluirá, porque la respuesta no es buena. "Óigame, esa parte la cortamos. ‘Era topado para matemática’, la van a agarrar y la van a hacer viral estos desgraciados", y termina advirtiendo que el programa es grabado.

La grabación continúa y Salgado vuelve a hacer la misma pregunta.

Pese a los esfuerzos del exedil por evitar que se propagara el clip en las redes sociales, el inusual fragmento de la entrevista ya circula en la internet y acumula decenas de comentarios.

En declaraciones a esta redacción, Salgado ha admitido que "fue un error" propio el pedir que se cortara esa parte. En ese momento, tomó esa decisión porque consideró que podía afectar al candidato vicepresidencial.

Además, indicó que Ulloa se comunicó personalmente con él posteriormente para preguntarle si esa parte se había quedado porque así lo decidió él o fue un error técnico en el proceso de la edición.

Salgado le dijo que efectivamente fue un error de edición, que no se pretendió en ningún momento afectar su imagen. "Le dije (a Ulloa) que si quería, podía despedir al editor encargado", a lo que Ulloa le respondió que eso no era necesario.