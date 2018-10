Eran fantasmas "amistosos": Hija de George W. Bush aseguró haber vivido dos episodios paranormales en la Casa Blanca

La Casa Blanca está embrujada, pero los seres que deambulan por sus pasillos son "amistosos", según Jenna Bush Hager, hija del ex Presidente estadounidense George W. Bush, y quien vivió con su familia en la casa presidencial desde el año 2001 hasta 2009.

La mujer de 36 años hizo sus declaraciones en "The Today Show", el programa de la NBC donde trabaja como corresponsal.

Allí, Jenna recordó la época en que ella y su hermana melliza, Barbara, compartían la habitación en la residencia ubicada en el 1600 de Pennsylvania Avenue, en Washington DC, lugar en el que vivieron dos episodios aparentemente paranormales.

Jenna Bush Hager (izquierda) y su hermana Barbara Bush (derecha), en junio de 2009.

"Mi teléfono sonó y nos despertó en mitad de la noche. Teníamos una chimenea en nuestra habitación, y de repente empezamos a escuchar música de piano, como de los años 20, que salía de la chimenea, y se oía tan claro como el día", dijo la ex "Primera Hija", agregando que del susto, saltó a la cama de Barbara, quien también estaba despierta.

"La semana siguiente escuchamos lo mismo, pero era ópera", contó Bush.

Según su relato, Jenna le comentó a un trabajador de la Casa Blanca lo que ella y su hermana habían experimentado. "Le dije, 'no vas a creer lo que escuchamos anoche'. Y él me contestó, 'tú no creerías lo que yo he escuchado'".

"(La casa) está encantada. Da miedo, pero vienen con buenas intenciones. Son fantasmas amistosos", comentó Bush.

Tal como indicó Fox News, la otra hija del ex Mandatario, Barbara, ya se había referido en el pasado a estos eventos, hablando de ellos como "lo más salvaje" que habían vivido en la Casa Blanca.