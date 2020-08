¿Eres emprendedor? Club Aprende Quien Emprende, te ayuda a cumplir tus metas en el mundo del emprendimiento

Aprende Quien Emprende nació hace dos años y medio, con la idea de crear un movimiento para apoyar a las mujeres emprendedoras bajo la visión de Carolina Moreira, mercadóloga y empresaria. ¨Sabemos que emprender no es una tarea fácil y consiste en un largo camino; lo que se buscaba era poderles facilitar este proceso a las mujeres para que tengan una guía y apoyo con sus marcas. En mi camino como emprendedora tuve muchas dificultades que se me presentaron al inicio, pero nunca tire la toalla, quiero que mis emprendedoras se mantengan motivadas y darles herramientas para que no les cueste tanto como a mí¨.

Carolina Moreira, creadora Aprende Quien Emprende



Al inicio del programa Aprende Quien Emprende hacia ferias en donde los emprendedores podían vender sus productos, se realizaban cada seis meses y también se apoyaba con entrevistas en medios de comunicación para el posicionamiento de las mismas. Luego, la misma demanda hizo que se comenzará a brindar apoyo hacia emprendedores en general, hombres y mujeres, siempre por medio de las ferias y los medios de comunicación.

En el mes de septiembre inicia una nueva etapa para Aprende Quien Emprende con el lanzamiento de su Club Aprende Quien Emprende” en donde realizarán diferentes tipos de actividades para los emprendedores que formarán parte del proyecto. ¨Se les estará brindando un espacio en medios de comunicación nacionales, reuniones informativas y para realizar networking, charlas educativas con temas de interés para ellos y también actividades para el posicionamiento de su marca.

Contaremos con ponentes nacionales e internacionales, todos con una amplia experiencia en temas de interés para nuestros emprendedores, aportándoles herramientas y experiencias que facilitarán éste camino. El CLUB AQE, también dará espacio en nuestra tienda virtual, adaptándonos a la nueva realidad y valiéndonos de las herramientas que nos ofrecen las plataformas digitales para lograr tener un mayor alcance´, comentó Moreira.

Además cuenta con una plataforma de tienda en línea que funciona como una feria digital, mostrando el catálogo de productos de sus emprendedores; garantizando al público que son productos 100% salvadoreños y elaborados bajo criterios específicos de calidad.

Si eres emprendedor y quieres ser parte de este programa a partir del 1 de septiembre, lo puedes hacer suscribiéndote con una inversión de $40 mensuales. Al formar parte de este Club tiene derecho a recibir las herramientas necesarias para impulsar, promover y solidificar tu marca en un mercado nacional y proyectándolas al ámbito internacional; con herramientas funcionales y muchos beneficios para el crecimiento personal y comercial.

Programa de actividades que se tendrán en septiembre para miembros del Club Aprende Quien Emprende.



Para mayor información pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Aprende Quien Emprende e Instagram @aprende.quienemprende y también al 7683-9930.