¿Eres un “mañoso”? La Tigresa del Oriente te va a eliminar con su “Baile del Calamar”

¿Alguna vez te imaginaste ver la mezcla entre la exitosa serie de Netflix, El Juego del Calamar, y la Tigresa del Oriente? No te hagas más ideas, porque llegó “El Baile del Calamar”, un pegajoso reguetón que no pediste, pero que no dejarás de escuchar desde la primera vez.

La peruana Judith Bustos se ha caracterizado por siempre presentar éxitos musicales, los cuales dan de qué hablar como “Israel, en tus tierras bailaré”, cuando compartió micrófonos con la también famosa Wendy Sulca; también un “Nuevo Amanecer”, entre otros.

Para esta ocasión, la Tigresa se caracterizó como la temida muñeca gigante de la serie surcoreana e incluso canta la famosa frase “jugaremos, muévete luz verde”. Sin duda alguna, la cantante de redes sociales ha sabido adaptarse y estar al ritmo de las tendencias.

Además de adaptar la serie, la Tigresa le pone su toque en la letra: “si eres un tramposo te voy a eliminar, si eres un borracho te voy a eliminar, si eres un mañoso te voy a eliminar”, así que cuidadito.

Otra sorpresa en el video es que uno de los cantantes, Élmer Molocho, fue el ex que la dejó plantada en el altar allá por 2019. Según reportes, la Tigresa tuvo a bien perdonarlo y sin rencores, ahora él es parte de este hit.

En marzo de este año, ambos se dieron nuevamente una oportunidad debido a la larga relación que mantuvieron en su momento.

El lanzamiento del Baile del Calamar no será la última vez en la que escucharemos sobre Judith, pues según reveló la pareja, tienen planeado participar en un reality show mexicano, del cual aún no se revelan más detalles, por lo que tendremos Tigresa para largo.

La canción fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes le dejaron mensajes como “Se burlan pero luego estarán tarareando la canción!! No saldrá de su mente...! Tigresa 1 - Haters 0 ���� Arriba Tigresa disfrute de su canción!”. “Mi tigresa tiene tanta energía y yo cero”, “Este tema ME ENTIGRESA. Full garrita positiva para el día de hoy”.

Hoy no queda más que bailar al ritmo del calamar, video que ya acumula miles de views en YouTube, y como dice la Tigresa, “¡garrita positiva para todos!”.