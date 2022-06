"Eres un referente de todo lo que está mal en la industria": Nodal le compondrá canción a J Balvin tras pleito

Christian Nodal y J Balvin fueron los protagonistas de un acalorado pleito en redes sociales. Todo comenzó esta mañana cuando el colombiano publicó una fotografía en la que bromeaba sobre el nuevo look del cantante mexicano: “Encuentra las diferencias” escribió Balvin junto a la imagen, a lo que el intérprete de “Adiós amor” respondió con un contundente mensaje en el que aseguró que el artista urbano no tenía talento.

Además Nodal hizo alusión a la pelea que hace unos meses tuvo José, nombre real de Balvin, con el rapero "Residente", quien lo señaló de ser falso y compuso una canción en la que hace referencia a este conflicto. Nodal cantó el estribillo de ese rap y en tono de burla escribió: “Lo siento, yo también amanecí bromista”.

Aunque parecía que el encontronazo terminaría ahí, el intérprete de “Mi gente” no se quedó callado y contestó a su rival con un golpe bajo, ya que subió un breve video en el que aparece con un tatuaje en la cara que dice Belinda, haciendo referencia a la reciente ruptura de la cantante con el intérprete de 23 años.

Y aunque después Balvin trató de terminar la pelea diciendo entre risas: “Ya, no más, esto sólo fue pa’ divertirme”, ya había desatado la furia de Nodal, que grabó varias stories explicando a sus más de ocho mil seguidores por qué considera una ofensa lo que el reggaetonero está haciendo.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el c@&rón tiene un documental hablando de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas”

Finalmente Nodal afirmó que, como no es muy bueno hablando, sus catarsis las hace en la música y que está a punto de componer una canción en honor a este pleito.

“Voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas. Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, expresó Christian. “¿Quieres burlarte? ¿hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, p%&d/o”, agregó.

Por último el representante del género urbano aseguró no estar preocupado por la reacción de Nodal y hasta le recomendó hacer un tema romántico para que venda y bien y rompa con todas las platafomas musicales: “Suerte”, finalizó.