Erick Morillo: encuentran muerto al DJ que alcanzó el éxito mundial con su canción "I Like to Move It"

Getty Images Morillo nació en Estados Unidos y vivió varios años en Colombia.

"I Like to Move It" tuvo tanto éxito que, después de ser una de las canciones más sonadas de 1994, fue usada en el cine una década después y se realizaron reediciones de ella en español.

Fue lanzada originalmente por el dúo Reel 2 Real, del que formaba parte Erick Morillo, quien fue hallado muerto este martes en su casa de Miami Beach, en Florida.

La policía local brindó pocos detalles sobre el fallecimiento del DJ, quien tenía 49 años y nacionalidad colombiana y estadounidense.

Nació en Nueva York, pero pasó varios años de su juventud en Cartagena.

Getty Images

Pocos detalles

La policía recibió una llamada de emergencia desde la residencia del DJ en Miami Beach, donde los agentes lo encontraron sin vida.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer la causa de su muerte.

Hace un mes, Morillo fue arrestado por una acusación de agresión sexual a una DJ con la que había trabajado.

Morillo negó los hechos, pero se entregó a las autoridades para que se iniciara la investigación correspondiente.

Su primera audiencia judicial tenía que realizarse el viernes 4 de septiembre, según la radio WPLG-TV de Florida.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!