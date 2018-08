Es en zigzag: Nueva ciclovía en Berlín desata las burlas en internet

BERLÍN.- ¿Es en serio? Se preguntaban esta semana los usuarios de Internet al ver fotos de un nuevo y peculiar carril para bicicletas en el barrio berlinés de Zehlendorf, donde para usarlo hay que zigzaguear esquivando árboles. Las marcas que delimitan la ciclovía en la acera de la calle Leo-Baeck-Str. se desplazan de derecha e izquierda todo el tiempo para evitar los árboles.

"Ese no era el plan", declaró el miércoles Maren Schellenberg, la concejala del distrito en el sur de la capital alemana. Aparentemente hubo problemas de comunicación con la empresa constructora responsable, indicó. Las bromas no tardaron en aparecer en cuanto se supo que no era una fotografía manipulada, sino que era real. "Ciclovía deconstructiva.

Haciendo el Pacman", escribió un usuario en Twitter. "¿Puede Berlín hacer algo bien realmente?", se preguntaba otro en alusión al nuevo aeropuerto de la ciudad, que acarrea años de retraso y pérdidas millonarias por problemas en su construcción.

"Zehlendorf tiene una nueva ciclovía y nos preguntamos dónde está de nuevo el límite de alcohol en sangre para los ciclistas", apuntaba otro. "Carril de bici-tetris", lo calificaba otro en referencia al antiguo y popular juego de computador.

Berlin auf dem Weg zur europäischen Fahrradhauptstadt. (Leo-Bleck-Straße, Zehlendorf). pic.twitter.com/GoxvQrEwF9 — NorbertM (@Radelflieger) 8 de agosto de 2018

Las burlas continúan en la calle. "Bueno, creo que voy a entrar en la política, porque esto podría haberlo hecho yo también", comentó una mujer junto a la inusual ciclovía. "Hay que hacer slalom. Y en la oscuridad es complicado", apuntó un hombre al pasar por ahí. Mientras, para otra mujer se trata de algo "demasiado estúpido".

Solo uno fue algo más benévolo: "Como se puede ver se trata de algo bastante raro, pero es mejor que nada". Las extrañas marcas van a ser reemplazadas por una línea recta, explicó la concejala. "En realidad, es bonito, pero no hay forma de que pueda seguir así", agregó.