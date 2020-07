Escribir sobre mi violación fue "catártico"

BBC La propia Michaela Coel interpreta a la protagonista de 'I May Destroy You'.

La actriz y guionista británica Michaela Coel estaba escribiendo la segunda temporada de la serie Chewing Gum cuando le sucedió algo que cambiaría su vida.

Un día se tomó un descanso en el trabajo y salió a tomar algo con una amiga.

A la mañana siguiente, se despertó y comenzó a tener flashbacks. Michaela se dio cuenta de que le habían puesto algo en la bebida y había sido agredida sexualmente.

Esta experiencia real se convirtió en la base de una nueva serie emitida en la BBC, I May Destroy You, que escribió, codirigió y protagonizó.

"Me tomó dos años y medio en total escribirla y no hice ningún otro trabajo", le dice al programa de radio Newsbeat, de la BBC.

"Ha sido bastante difícil pero catártico, porque me hizo reflexionar sobre un momento oscuro, en lugar de sentir que me está sucediendo en este momento".

Según la organización Rape Crisis, el 20% de las mujeres y el 4% de los hombres han experimentado algún tipo de agresión sexual desde los 16 años en Inglaterra y Gales.

Una investigación de la BBC también encontró más de 2.600 reportes de incidentes con consumo de alcohol involucrado en Inglaterra y Gales entre 2015 y 2019. El 72% de las presuntas víctimas eran mujeres.

"Culparnos a nosotras mismas es lo que menos ayuda"

El personaje de Michaela en I May Destroy You, Arabella, atraviesa por una serie de estados y emociones, incluido el humor, para procesar lo que le sucedió, que según ella refleja la experiencia por la que pasó.

"Respondemos a situaciones traumáticas y desencadenantes de muchas maneras diferentes, no siempre es un regodeo en la autocompasión", dice.

"A veces entramos en una profunda negación y no es que le roguemos a la gente que nos crea, sino que en realidad la gente nos ruega que le creamos sobre lo que nos pasó".

Arabella, con la ayuda de dos amigas, averigua dónde fue agredida y por quién.

BBC En la serie, dos amigas ayudan a Arabella a averiguar qué le pasó.

Estos personajes tienen sus propios problemas cuando se trata de usar sus voces en situaciones sexuales.

"Todo la serie trata de ese momento en el que te robaron el consentimiento y perdiste la oportunidad en que tenías voluntad para tomar una decisión", dice Michaela.

Pero "señalarnos a nosotras mismas y culparnos es lo que menos ayuda".

"Necesitamos ser más amables con nosotras y perdonarnos por los momentos en los que no dijimos que no lo suficientemente fuerte".

La actriz espera que la gente se quede con ese mensaje.

BBC La serie se centra en la experiencia de la agresión sexual y el consentimiento.

Arabella es retratada como una mujer caótica de poco más de 30 años, que saltó a la fama a través de Twitter y consiguió un acuerdo para lanzar un libro.

"Es algo millennial: las redes sociales nos dan muchas oportunidades para mostrarnos como si tuviéramos la vida en orden", considera.

"Pero en el fondo, al cerrar la pantalla del celular y quedarnos con nosotros mismos, puede que nuestra vida no sea realmente así".

"Creo que todos estamos pasando exactamente por lo mismo y no es muy saludable. No creo que muchos de nosotros realmente pensemos que tenemos nuestra vida en orden".

I May Destroy You ha sido elogiada no solo por presentar una visión diferente de aquello por lo que una mujer pasa después de una agresión sexual, sino también por tener una protagonista femenina que no se ajusta a un estereotipo.

"Estas personas en mi serie son increíblemente valientes y viven en libertad y de forma auténtica", dice Michaela.

"No dejo que el miedo gobierne mi vida y creo que es algo con lo que muchas personas de mi edad pueden identificarse".

