Estas son las razones por las que tu perro se puede lamer tanto las patas: no dudes en revisarlo

Cuando los perros se lamen las patas de manera compulsiva hay que prestar atención; se trata de una conducta atípica que puede obedecer a problemas relacionados con condiciones como el estrés, la ansiedad, lesiones dermatológicas e incluso ser consecuencia de la falta de actividad física.



Si usted detecta que su perro incurre en este comportamiento, revíselo con cuidado; si luego de hacerlo no encuentra una razón física que lo lleve a lamerse de manera continua, consulte con el médico veterinario.



Para la veterinaria y etóloga Carolina Alaguna, muchas veces el lamerse compulsivamente puede ser el reflejo de problemas como la ansiedad por separación, el hiperapego o el aburrimiento.

Es posible que si la conducta tiene que ver con estrés, usted pueda modificarla haciendo que su mascota haga más ejercicio, para que saque toda la energía acumulada.



Los expertos del portal https://blog.laika.com.co/ recomiendan poner atención a estas señales. "Si notas que tu perro grande o pequeño comienza a lamerse las patas de manera compulsiva, lo primero que debes hacer es visitar el veterinario para examinarlo y descartar alguna enfermedad", sostienen.

Si alguna vez muerde sus patas, no deje de revisarlo con cuidado. Foto: iStock

Si no tiene que ver con una condición de salud se puede considerar que una de las causas sea conductual. En Laika.com dan las principales razones del porqué un perro se lame mucho las patas:

Siente dolor

Si el perro tiene alguna molestia se concentrará en lamer una de sus patas especialmente, indicando el área afectada. Esto suele ocurrir a causa de las picaduras de insectos o ser producto de una herida; no obstante también puede deberse a a algún dolor generado por la temperatura del suelo. Aunque sus almohadillas son muy resistentes, es piel que se ve afectada por la textura y por el calor del piso.

Está aburrido

Los perros tienen una actividad física muy alta y su personalidad está estrechamente vinculada con el exterior. Por eso al estar por mucho tiempo sin hacer nada pueden dedicarse a lamer sus patas para pasar el momento, incluso pueden optar por comportamientos dañinos que demuestran que no se sienten cómodos con la situación.

Tiene pulgas o garrapatas

Si alguna vez ha notado que su perro muerde sus patas es porque puede estar siendo afectado por insectos como estos, que le producen una piquiña casi incontrolable.

Siente ansiedad

Lamerse puede liberar su estrés y ser una forma de comunicación para expresar que sienten angustia. Sobre todo si presenta ansiedad de separación, lo suelen hacer para sentir calma.

Cabe insistir en que si el perro no para de lamerse es porque hacerlo puede estar produciéndole relajación; el problema es que no miden el tiempo que duran en esta actividad llegan incluso a causarse lesiones en la piel.



Para intentar cambiar esta conducta al máximo, dele juguetes que estimulen el vínculo entre usted y su mascota; sáquelo el tiempo necesario para que no se estrese; hágale saber que puede lastimarse si se lame constantemente, revíselo y si tiene alguna condición dermatológica, consulte.