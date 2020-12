Este es el vídeo que Tiktok censuró de la cuenta de la actriz mexicana Lucero Hogaza

El pasado lunes 30 de noviembre la actriz mexicana Lucero, famosa por su participación en la telenovela "Por ella soy Eva" y "Soy tu dueña", descubrió que Tiktok había eliminado uno de sus vídeos.

Al principio la actriz no comprendía la razón del hecho ya que, a su juicio, era un vídeo inofensivo.

Ante este hecho, y con el afán de saber si Instagram haría lo mismo con su vídeo, decidió subirlo a esa red social y este ya acumula más de 100 mil me gusta y más de 3 mil comentarios.

Los comentarios de los cibernautas le indicaron que la razón de la censura podía deberse a que el contenido del vídeo, a pesar de ser inofensivo, podía alentar a los pequeños a imitarla.

En él, la actriz se muestra sosteniendo una botella de shampoo, untando el producto en sus labios y posteriormente lanzando burbujas de "shampoo" por su boca.

"No entendí porqué me censuraron o bajaron este de TikTok! ������♀️ Alguien sabe? A ustedes, qué les parece el videito, es simpático o no? ���� #lucero", escribió en la descripción del vídeo.

Estos son algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en la publicación del vídeo.

-Lo amé ���� a lo mejor fue por tanta carisma y perfección. Acuérdate que Tik Tok no está acostumbrado a tanto talento jaja❤️

-Quizá para que los pequeños no vayan a hacerlo e ingieran el shampoo por accidente

-Asi pasa!! Y algunos muy explícitos ahí los dejan... saludos NENA !! no le buigas!!

-Seguramente pensando en los niños, pueden accidentalmente ingerir champú, si es, en dado caso, el producto que usas para hacer las burbujas.