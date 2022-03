Esto es lo que le pasaría a un astronauta si se quitara el traje al estar en el espacio

Muchas películas se han basado en el espacio y en el paso del ser humano por ese lugar. Sin embargo, pocas retratan la realidad de estar fuera del planeta, el entrenamiento y los peligros que esto conlleva.



Por ejemplo, ¿qué pasaría si un astronauta se quita el traje en el espacio? Le contamos.

Una terrible forma de morir

Si, por ejemplo, un astronauta decidiera o tuviera que quitarse el traje en el espacio en un ambiente no controlado, todo el aire saldría de sus pulmones peligrosamente rápido. Esta situación causaría anoxia, es decir, la falta de oxígeno en las células, lo que tardaría 15 segundos.

Los alvéolos pulmonares -que son los sacos de aire donde se realiza el intercambio del oxígeno- se rasgarían con la misma rapidez, causando un intenso dolor para el cuerpo humano.



Después, el cuerpo continuaría reaccionando y la persona perdería el control de sus esfínteres.



Todo esto fue comprobado cuando enviaron perros al espacio y los animales vaciaron sus intestinos inmediatamente después de quedar inconscientes.

Después, se da la ley de Boyle. Cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. En el espacio no hay presión, por lo que el agua y la saliva se comportan diferente y se convierten en gas inmediatamente, lo que genera una sensación de calor dentro de las bocas de los astronautas. El cuerpo se hincharía a tal punto que la piel quedaría tensa.

La sangre de las venas también sufriría esto y entraría en un proceso de ebullición, lo cual formaría burbujas de gas en las arterias que muy probablemente bloquearían la circulación de la sangre. Esto podría ser mortal.

La temperatura es otro factor de riesgo. Si puede observar el sol, esto implicaría demasiada cercanía a la estrella que, sin protección, le quemaría el cuerpo de manera inmediata por la radiación y la cercanía a los rayos UVA.



Si no puede ver el sol, entonces moriría de frío al enfrentarse a temperaturas de cientos de grados bajo cero. Sin embargo, no se congelaría como se ha visto en varias películas, debido a que, al estar en el espacio, el calor no tiene ningún otro lugar a donde transferirse, por lo que se mantiene en el cuerpo.

Por último, su cuerpo quedaría flotando en el espacio, con su sangre en ebullición e hinchado, pero con el corazón latiendo.



En los estudios realizados con chimpancés se llegó a la conclusión de que el astronauta tendría hasta 3 minutos y medio para ser rescatado y no presentar secuelas.

Así lo han demostrado los experimentos dirigidos por la Nasa, realizados a mediados del siglo XX, cuando enviaron animales al espacio para tener un mayor conocimiento sobre cómo reaccionaría un ser vivo en estas condiciones.