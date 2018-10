“Estoy rodeada de gente, pero ¡me encuentro tan sola!”

BBC Michelle Lloyd tiene 33 años y se siente sola.

Cuando la BBC lanzó su "Experimento sobre la Soledad" en el día de San Valentín de 2018, 55.000 personas de todo el mundo completaron la encuesta, convirtiéndola en el estudio más grande elaborado sobre esta cuestión.

La periodista Claudia Hammon, quien estuvo detrás de la creación del proyecto, analizó los resultados y habló con personas que se sienten solas.

"Es como un vacío. Si tienes buenas o malas noticias, no tienes a nadie a quién contárselas. Carecer de este tipo de gente en tu vida puede ser muy duro".

Michelle Lloyd tiene 33 años y vive en Londres. Es amigable y charlatana y le gusta su trabajo: parece tener todo encaminado, pero se siente sola. Ha vivido en varias ciudades diferentes, así que sus amigos están desperdigados por el país y suelen estar ocupados con sus hijos durante los fines de semana. Sale a tomar tragos con colegas al salir del trabajo, pero me cuenta que son las relaciones más profundas las que echa de menos.

BBC Michelle es una persona habladora y le gusta su trabajo, pero se siente sola.

"Se me da muy bien ser charlatana, puedo hablar con cualquiera, pero esto no significa que pueda tener esas relaciones duraderas", dice Michelle. "Puedes estar en un grupo y esto resulta ser intimidante, porque eres consciente de que no estás dejando a la gente que conozca tu verdadero yo".

"Diría que siempre me he sentido un poco sola. Desde que era adolescente, siempre me he sentido un poco diferente y separada con respecto a los grandes grupos de amigos, pero en los últimos cinco años esto ha ido a más".

Michelle ha sufrido ansiedad y depresión y siente que esto puede amplificar su sentimiento de soledad porque se le hace difícil articular sus emociones negativas.

"Si estoy en un grupo, a menudo me veo a mí misma diciendo 'estoy genial' cuando la gente me pregunta cómo estoy. Es como una experiencia extracorpórea, porque me oigo a mí misma diciendo estas cosas positivas, cuando en lo que estoy pensando es en cómo me costó salir de la cama ayer. Es la soledad de saber cómo te sientes en tu propia cabeza y nunca ser capaz de decírselo a la gente".

Los estereotipos

Hay un estereotipo común sobre que la soledad golpea fundamentalmente a personas mayores y aisladas, y claro que puede hacerlo y lo hace. Pero la encuesta de la BBC, creada por tres académicos líderes en el campo de la investigación de la soledad, detectó niveles incluso mayores de soledad entre los jóvenes, y este patrón se mantuvo en todos los países.

Getty Images Un 41% de los encuestados por la BBC creen que la soledad puede ser a veces una experiencia positiva.

La encuesta se hizo online, lo cual puede haber mantenido alejadas a algunas personas mayores, o haber atraído precisamente a personas que se sienten solas más solas que el resto. Pero no es el primer estudio que determina altas tasas de soledad entre personas jóvenes.

Es tentador concluir que hay algo en la vida moderna que está poniendo a los jóvenes en un riesgo mayor de sentirse solos, pero cuando se le pregunta en la encuesta a personas mayores sobre cuáles fueron los momentos en los que se han sentido más solos, también dicen que cuando eran jóvenes.

Hay varias razones por las que puede ser que las personas jóvenes se sientan más solas. La edad entre los 16 y los 24 años es, con frecuencia, un momento de transición en el que las personas se cambian de casa, construyen sus identidades e intentan hacer nuevos amigos.

Al mismo tiempo, no han tenido aun la oportunidad de experimentar la soledad como algo temporal, incluso útil, que nos lleva a encontrar nuevos amigos o a reavivar viejas amistades. Un 41% de los encuestados creen que la soledad puede ser a veces una experiencia positiva.

Michelle ha tenido una actitud abierta sobre su sentimiento de soledad y su salud mental, incluso hablando de ello en un blog.

Pero esto no es algo que todo el mundo sienta que puede hacer. La encuesta sugirió que personas más jóvenes se sintieron más capaces de hablar de su soledad con otra gente de lo que lo son las personas mayores, pero incluso mucha gente joven que se siente sola nos dijo que se sienten avergonzados de ello.

¿Tenían las personas mayores miedo a contarnos cómo se sentían, o es que habían encontrado una forma de lidiar con su sentimiento de soledad?

Lo que los resultados sugieren es que la soledad es importa nte en todas las edades.

Miedo al rechazo

Cuando se vuelve crónica, puede tener un impacto grave tanto en la salud como en el bienestar. Para tratar de identificar por qué algunas personas se sienten tan solas, analizamos las diferencias entre ellas. Aquellos que nos dijeron que siempre o a menudo se sentían solos tenían niveles más bajos de confianza en los demás.

La encuesta fue una instantánea en el tiempo, por lo que no podemos saber de dónde provenía esta falta de confianza en los demás, pero hay algunas pruebas de investigaciones anteriores que indican que si las personas se sienten solas de forma crónica, pueden volverse más sensibles al rechazo.

BBC "Te encierras bastante", asegura Michelle sobre su experiencia.

Imagina que inicias una conversación con alguien en una tienda y no te responden: si te sientes desesperadamente solo, puede ser que te sientas rechazado y te preguntes si hay algo que no va bien contigo.

Michelle reconoce algo de esto en sí misma. "Te encierras bastante. Estás lidiando con tantas cosas sola que cuando la gente se interesa por ti, te puedes poner bastante a la defensiva algunas veces. Puede ser muy debilitante sentirse solo".

La relación entre la soledad y el pasar tiempo solo es compleja: el 83% de las personas de nuestro estudio dijeron que les gusta estar solas. Un tercio dijo que estar solo los hace sentirse solos y, en algunos casos, el aislamiento está claramente en el origen de su sentimiento de soledad.

Jack King tiene 96 años y vive solo en Eastbourne, en la costa sur de Inglaterra, tras perder a su esposa en 2010. En su alféizar reposa la roca del tamaño de una pelota de tenis que lo golpeó, dejando un agujero en su frente, cuando pasó más más de tres años como prisionero de guerra de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

BBC A Jack también le gusta tocar el teclado.

Hoy, dice, los días se sienten muy largos, pero para distraerse de su soledad llena su tiempo escribiendo novelas y poesía, tocando música y pintando.

"Me gusta estar ocupado. Soy creativo, es una maldición", dice. Fue su creatividad la que lo mantuvo en pie cuando estuvo cautivo hace tantos años. Escribía obras de cómic y las representaba para los demás prisioneros, construyendo cortinas de escenario con sacos de arroz.

Un día, después de la guerra, Jack estaba en un tren que salía de la estación cuando una joven en la plataforma le gritó que podía llevarla al cine, si él quería.

Al principio, pensó que ella no lo decía en serio, aunque sí notó su hermoso cabello. Salieron juntos y se casaron ese mismo año.

BBC A Jack y a su esposa Audrey les gustaba ir a ver el mar.

Después de 65 años de matrimonio feliz, ella sufrió un derrame cerebral, seguido de otro, desarrolló demencia y finalmente murió. Entonces comenzaron sus sentimientos de soledad.

"La soledad se siente como un dolor profundo" , dice. "Es extraño cuando encuentras la casa vacía, realmente no sabes qué hacer. Nosotros nos deleitábamos con las cosas simples de la vida, como los paseos. Solíamos ir una y otra vez a observar las sombras de las nubes en el mar. Y eso es lo que echo de menos, este tipo de compañía que es tan cercana e intensa".

Jack ha encontrado algo de consuelo en su computadora. Ahora que es demasiado frágil para salir de la casa con frecuencia, dice que le ha abierto al mundo.

Redes sociales: ¿positivas o negativas?

Cuando examinamos el uso de las redes sociales en la encuesta, encontramos que las personas que se sienten solas usan Facebook de manera diferente, más para entretenerse y para conectarse con otras personas. Tienen menos amigos que coinciden con los de la vida real, y más amigos que lo son solo en internet. Las redes sociales pueden aumentar los sentimientos de soledad, pero también pueden ayudar a conectar a las personas.

Getty Images Sentirse solo entre la multitud es algo frecuente.

Michelle cree que son tanto una ayuda como un obstáculo. "A través del blog, la gente me ha contactado, y esto es genial, pero cuando estoy con el ánimo en su nivel más bajo, entrar en Instagram y ver esas vidas increíbles y divertidas te hacen preguntarte: '¿Por qué no puedo tener yo eso?'

"Creo que es muy importante recordar que las personas solo suben cosas divertidas", agrega. "Creo que deberíamos ser más honestos en las redes sociales. Los famosos están tratando de ser un poco más honestos sobre los aspectos menos glamorosos de sus vidas, pero hay un largo camino por recorrer".

La encuesta también encontró que las personas que se sienten discriminadas por cualquier motivo, como su sexualidad o el tener una discapacidad, tenían más probabilidades de sentirse solas.

Detectamos que los que dicen que a menudo se sienten solos obtienen un puntaje más alto, en promedio, en empatía social. Son mejores detectando cuando alguien más se siente rechazado o excluido, probablemente porque ellos mismos han experimentado lo mismo.

Pero cuando se trata de la confianza, las conclusiones son muy diferentes. Si bien pueden comprender mejor el dolor emocional de otras personas, en promedio las personas que dicen sentirse a menudo solas tienen niveles más bajos de confianza en los demás y niveles más altos de ansiedad, lo que puede dificultar el hacer amigos.

Michelle se siente identificada con esto. "A veces siento que las personas simplemente se están compadeciendo al querer pasar tiempo conmigo. Sí tengo problemas de confianza y creo que se derivan de mi ansiedad. Creo que cuando te sientes sola empiezas a mirar hacia adentro y cuestionas los motivos de las personas. Te preguntas si la gente pasa tiempo contigo porque quieren o porque se sienten culpables".

A veces se sugiere que las personas que experimentan soledad necesitan aprender las habilidades sociales que les ayudarían a hacer amigos, pero nosotros descubrimos que las personas que se sentían solas tenían habilidades sociales tan altas como las de todos los demás. Entonces, en lugar de eso, quizás lo que se necesita son estrategias para ayudarlos a lidiar con la ansiedad que les genera el conocer gente nueva.

BBC Jack se mantiene ocupado pintando, entre otras actividades.

La soledad en el mundo

En la encuesta participaron personas de 237 países, islas y territorios diferentes.

El tipo de cultura en el que vives tiene implicaciones para la soledad

Las personas de culturas que tienden a dar un alto valor a la independencia, como las del norte de Europa y Estados Unidos, mostraron una probabilidad menor de hablar con algún colega sobre su sentimiento de soledad

En estas culturas, las relaciones con las parejas sentimentales parecieron ser particularmente importantes en la prevención de la soledad.

En las culturas donde la familia extensa es más importante, como en el sur de Europa, América Latina, Asia y África, las mujeres mayores, en particular, corren un menor riesgo de sentirse solas.

Tanto Jack como Michelle opinan que los momentos más difíciles son los fines de semana. A Michelle le gustaría salir para hacer brunch con amigos, pero no tiene a nadie con quien ir.

"Puedes hacer estas cosas sola, pero no es tan divertido, porque no puedes probar la comida de la otra persona", dice. "El buen tiempo lo empeora. Veo gente sentada afuera riendo y bromeando y me hace pensar cuánto quiero ser parte de ello".

"Si me quedo en casa todo el fin de semana, me entra claustrofobia, así que me voy a Oxford Street y gasto un dinero (en las tiendas) que no necesariamente tengo. No es la forma más saludable o práctica de lidiar con la soledad, pero se trata de estar cerca de otra gente y es genial porque puedes perderte entre la multitud".

Entonces, ¿qué podría ayudar?

Preguntamos a la gente qué soluciones para la soledad les habían resultado útiles. En primer lugar estaba el distraerse dedicando tiempo al trabajo, a estudiar o a algún pasatiempo.

Lo segundo era unirse a un club social, pero esto también apareció en la lista de las tres cosas más inútiles que la gente sugiere. Si te sientes aislado, unirte a un club podría ayudar, pero si te resulta difícil confiar en la gente, es posible que sigas sintiéndote solo en un grupo.

BBC Demasiado frágil para salir de casa, Jack encuentra consuelo también en su computadora.

En el número tres se situó el tratar de cambiar tu forma de pensar para hacerla más positiva. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero existen estrategias de comportamiento cognitivas que podrían ayudar a las personas a confiar más en los demás.

Por ejemplo, si alguien te critica puedes asumir que es porque no le gustas, pero si te preguntas honestamente qué pruebas tienes para pensar eso, es posible que no haya ninguna. En su lugar, puedes aprender a pensar en explicaciones alternativas: que esa persona estaba cansada, ocupada o preocupada en ese momento.

Las siguientes sugerencias más comunes fueron iniciar una conversación con cualquier persona, hablar con amigos y familiares sobre tus sentimientos y buscar lo bueno en cada persona que conozcas.

La gente nos dijo que la sugerencia más inútil es la de salir en una cita.

Otra de las soluciones sugeridas en la encuesta fue la de iniciar conversaciones con todas las personas con las que te encuentres. Jack hace eso. "Es un comportamiento educado", dice. "Si puedes encontrar algo que interese a la otra persona, es una buena manera de iniciar una conversación".

Getty Images "Ten pequeños actos de bondad", dice Michelle.

Varias organizaciones tienen proyectos para aliviar la soledad, pero Michelle aún no ha encontrado ninguna con la que podría sentirse cómoda.

"¿A dónde vas a buscar amigos si tienes 33?" se pregunta. "La gente dice: 'Hazte con un perro'. Me encantaría, pero no sería justo para el perro en este momento de mi vida. Tal vez hacer ejercicio sería bueno, unirse a una clase de yoga, o hacerme voluntaria. Sé cuán fuerte puede ser esta experiencia".

Pero después de bloguear sobre su soledad, puede que Michelle esté encontrando su propia solución, adaptada a su interés por la música. Mucha gente se ha puesto en contacto con ella para ir a conciertos y está pensando si podría crear algún tipo de club social en Londres para otros jóvenes que se sienten solos y les gusta la música.

Michelle también se ha dado cuenta de que las cosas pequeñas y generosas que hace la gente pueden ser de ayuda, y ella misma intenta hacer lo mismo. "En el camino al trabajo, alguien que te sonríe en el metro puede hacer una gran diferencia, especialmente si te has despertado sintiendo que llevas el mundo sobre los hombros. Voy a tomar un café en el edificio donde trabajo y la mujer que me atiende es tan encantadora. Esa es mi primera interacción del día".

"Es solo tener en cuenta que todo el mundo está lidiando con sus propias cosas, así que sé amable. Ten pequeños actos de bondad".

