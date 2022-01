Evaluna reveló cuál es la tradición familiar impuesta por su padre, Ricardo Montaner, que detesta y que no repetirá con su hijo Índigo

Camilo y Evaluna Montaner conformaron una de las parejas más mediáticas de toda América Latina, con el romanticismo que siempre demuestran en sus redes sociales. Así que en estos momentos, en los que ella está a la espera de su primer hijo, todos sus fanáticos quieren saber más acerca de su familia y, en especial, de Índigo, como será el nombre de su bebé.

Durante el podcast de Amazon Music, “En la sala”, la cantante estuvo con Angie Romero y aprovechó para contar algunos detalles de su hijo. Fue allí que habló de algo que no hará con él o ella y que es considerado como una tradición por su familia.

Incluso, la joven afirmó que es algo traumático y que sus padres lo hicieron con sus hermanos y también con ella, hasta que dejaron de hacerlo porque ella manifestó su incomodidad con esto.

¿Cuál es la tradición familiar que odia Evaluna?

A lo largo de la conversación, Evaluna sorprendió al contar que detesta que en los cumpleaños se embarre al homenajeado con la torta, lo cual es algo que se hace en muchos países de América Latina.

También reveló que en casa dejaron de hacer eso por respeto a ella, quien no se sentía cómoda con ser manchada de esa forma un poco humillante. Es por ello que evitará que Índigo pase por eso.

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, señaló.

¿Qué le causaba esa tradición?

Además de manifestar su molestia con esa costumbre cumpleañera, la joven explicó sus razones, las cuales son válidas y se respetan al ser su punto de vista. Es más, seguramente, muchas otras personas piensan lo mismo.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan “Happy Birthday”, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos que sos mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”, sentenció.

Ricardo Montaner, su esposa Marlene Rodríguez y los tres hijos que tienen en común, Mau, Ricky y Evaluna Instagram:@marlenesalome

¿Cómo reaccionó la familia Montaner al embarazo de Evaluna?

En una de las escenas del videoclip de “Índigo”, como decidieron llamar a su bebé, se puede ver cuando los artistas le dan la noticia a su círculo íntimo. Si bien entre las imágenes que pasan muy rápido se observa a los futuros padres muy contentos junto a sus familias, diversas son las reacciones que se pueden apreciar.

Un ejemplo de ello es cuando Mau se emociona al punto de que rompe en llanto. Por otro lado, su mamá Marlene muestra una gran sonrisa, al igual que su padre, el cantante Ricardo Montaner.

Camilo contó que no tenía planeado tener un hijo con Evaluna

Sobre el nacimiento de su primer hijo, Camilo ofreció una entrevista a People en Español donde reconoció que si bien “soñaba” con tener un hijo y formar una familia con Evaluna, no lo tenían previsto para el corto plazo.

“(Evaluna Montaner y yo) Estamos muy bien gracias a Dios. Felices esperando a Índigo”, manifestó Camilo, quien se mostró bastante emocionado por descubrir su nueva etapa como padre.

“Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, agregó el cantante.