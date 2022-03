Exhacker revela cómo y dónde esconden cámaras en Airbnbs y hoteles

¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás siendo observado? Puede que hayas tenido razón. Un experto en seguridad cibernética reveló dónde a menudo se ocultan cámaras secretas en habitaciones de hotel o de Airbnb.



El ex-hacker Marcus Hutchins, también conocido en Internet como Malwaretech, es famoso por haber detenido temporalmente el ataque de ransomware WannaCry de 2017 que afectó a miles de computadoras en todo el mundo.



Ahora, se dedica entre otras cosas, a enseñar ciberseguridad en Instagram y TikTok. Entre sus recomendaciones Hutchins, ha señalado en uno de sus videos que ya es viral, que para descubrir una cámara oculta se debe de encender una linterna alrededor de la habitación cuando llegues, con la finalidad de buscar posibles dispositivos de grabación.

Marcus Hutchins desvela el truco para encontrar cámaras ocultas en hoteles y Airbnbs



En un videoclip compartido en TikTok, Marcus dijo que lo primero que debes buscar son dispositivos que estén convenientemente ubicados donde un espía quisiera mirar.



"Toma esta alarma contra incendios, por ejemplo, está colocada justo encima de la cama", explicó mientras guiaba su propia cámara hacia el techo.



“Ahora, una forma de ver si el dispositivo es una cámara es alumbrarlo con una luz brillante. Si iluminas la lente de una posible cámara, obtendrás como respuesta un reflejo azulado”.



"Ahora puedes probar esto encendiendo una luz en tu teléfono y viendo cómo se ve la cámara cuando se coloca debajo de una linterna".



Posteriormente en el clip, el chico se mueve hacia un reloj despertador digital al lado de la cama que también tiene una cámara furtiva al acecho detrás del espejo de cristal.



En el video, Marcus explica cómo es posible ver si una cámara está allí al iluminar el vidrio con una luz brillante.



"Esta técnica también puede funcionar en espejos de dos vías", añadió.



Marcus también hizo la inquietante revelación de que algunos cargadores USB pueden tener diminutas cámaras ocultas dentro de las cuales, una vez más, puedes encontrarlas si las iluminas.

"Estas cámaras son realmente pequeñas, como puede ver aquí, por lo que pueden ocultarse en cualquier lugar, incluso en un agujero en la pared", continuó.



'Vas a querer comprobar cualquier dispositivo u orificio sospechoso que esté frente a la ducha, el vestidor o la cama.'



El video que ya es viral en TikTok cuenta con 5 millones de “Me Gusta”, más de 24 mil comentarios, más de 300 mil compartidas y 33.5 millones de reproducciones.

Más trucos para detectar cámaras ocultas



También advirtió cómo las cámaras de visión nocturna usan LED infrarrojos para ver; puede detectarlos apagando la luz y usando la cámara frontal de su teléfono para verlos.



"La cámara frontal es la única que suele funcionar, ya que la trasera tiene un filtro IR", explicó Marcus.



Cabe señalar que el hacker señaló que la habitación que aparece en el video, no es una real que se pueda rentar, sino un espacio utilizado para enseñar como descubrir cámaras ocultas.



"Descargo de responsabilidad: este no es un Airbnb real, es un escenario para demostrar cómo encontrar cámaras".



El video de Marcus atrajo miles de comentarios, en los que michos usuarios se horrorizaron por lo sutil y engañoso que puede ser detectar las cámaras ocultas.



“Nuevo miedo desbloqueado”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: 'Otra razón para nunca salir de mi casa jajajaja'.



Uno más añadió: “Um hermano, no confío en los hoteles ni nada ahora, gracias”.



“Eso es todo, me estoy bañando con ropa”, bromeó un cuarto.