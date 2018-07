Facebook: Quino aclara postura de Mafalda sobre el aborto en Argentina

Joaquín Salvador Lavado “Quino”, el creador Mafalda, se pronunció en Facebook tras la difusión de imágenes de su personaje usando el pañuelo celeste y el pañuelo verde, símbolos que representan a las dos posturas ante la legalización del aborto en Argentina.

La polémica se despertó en Facebook tras ver al personaje favorito de muchos latinoamericanos esbozando una postura contundente en contra de la legalización del aborto al usar el pañuelo celeste. Este post mostraba también una cita falsa de Quino, quien quiso aclarar la confusión.

El primero en emitir un pronunciamiento al respecto fue un amigo cercano de Quino y su familia, el abogado Fabián Salvioli, quien en un post de Facebook compartió citas textuales del dibujante argentino y una foto que fue tomada esta semana.

"Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida", decía el texto junto a la foto de Quino. "Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones", añadió en el post de Facebook.

Este comunicado fue respaldado por Ediciones la Flor, la editorial independiente que siempre publicó las tiras de Mafalda. Ellos emitieron un post en Facebook con el mismo texto y foto usados por Fabián Salvioli. Además, Diego Lavado, sobrino de Quino, también lo compartió y apoyó en su propio perfil de Facebook.

Por su parte, la página de Facebook "Mafalda Oficial" publicó un post con un tono más neutral. "Informamos que Quino no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto. Solo, siempre y explícitamente a favor de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, todas las manifestaciones que se le atribuyen en las redes sociales al respecto no son propias ni oficiales", texto que ha sido aclarado por Diego Lavado en la misma red social.