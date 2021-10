"Fear the walking dead" refleja la realidad impuesta por la pandemia de covid-19 en una nueva temporada

Con máscaras antigás, algo muy parecido a como han salido a la calle las personas a causa de la pandemia por Covid-19, regresan los personajes de la serie Fear the walking dead en su séptima temporada.

La historia es uno de los productos derivados de la franquicia The walking dead (basado a su vez en los comics de Robert Kirkman) y protagonizada por Lennie James, Rubén Blades, Alycia Debnam-Carey y Maggie Grace, entre otros. Los nuevos capítulos se estrenan en AMC el lunes a las 23:00, sólo 24 horas después de su lanzamiento en Estados Unidos.

“Obviamente hay un eco entre las máscaras que usamos en la temporada y las que tenemos que usar en este momento por la pandemia que enfrentamos en el mundo real”, reflexiona Lennie James.

“Este género siempre ha puesto un espejo en el mundo en diferentes niveles, así que seguimos con esa tradición”.

James es conocido por interpretar a Morgan Jones desde la primera temporada de The walking dead, es uno de los personajes secundarios.

En FTWD es el protagonista desde la cuarta entrega, en la que llevará al público a conocer qué es lo que sucedió después de que explotó un misil nuclear en Texas.

La explosión lleva a los sobrevivientes a empezar de nuevo

Bajo ese contexto, el aire exterior es tan mortal como los zombis que habitan la Tierra.

“El mensaje de la historia es la supervivencia, una preocupación constante que te tengas que mantener sobreviviendo y que nunca termina”, considera James.

“Verán al grupo esparcirse en diferentes lugares, dependiendo de dónde estaban cuando las bombas fueron lanzadas, y empezar a navegar en la nueva realidad”, adelanta.

En esa línea, detalla que visualmente habrá cambios en el programa, que obedecen a esta nueva realidad que viven los personajes, por lo que el trabajo que realizó la producción fue enfocado, además de la historia, a mostrar cómo se pintaría el cielo de color, cómo lucirían los caminantes (zombis) después de la explosión. “La temporada siete es una masiva reinvención del show”, asegura.

Pero más allá de la ficción, sobrevivir en el mundo real y pandémico también fue difícil para el actor, aunque sabe que no al grado que muchas personas enfrentaron con el Covid-19.

Como actor, y como alguien que no utiliza redes sociales, comparte que algo que ha extrañado es el contacto con los fans del universo de The walking dead y sus franquicias.

“Hay gente que la pasó mucho peor, fui afortunado de tener un lugar en el cual mantenerme a salvo y tomar decisiones de las que estoy orgulloso, y ser responsable no sólo por mí sino por mi familia y comunidad”.

85 episodios se han transmitido durante las seis temporadas de la serie Fear the walking dead.

Dicen adiós

Morgan Jones hizo su aparición por primera vez en el episodio uno de la primera temporada de TWD como un padre de familia que busca sobrevivir junto a su hijo.

Interpretar a Morgan por más de 10 años ha sido importante para Lennie, tanto que ahora que está por concluir la saga principal con la segunda parte de su temporada 11 espera participar en ella, aunque explica que no puede adelantar si se le verá o no en los episodios próximos a ser lanzados.

“Lo he interpretado por tanto tiempo que tengo una increíble conexión con él. Ha sido un viaje real, un viaje que me fascinó y que me mantuvo interesado por todo este tiempo, me gustaría pasar el tiempo con él”.