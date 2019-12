"Finalmente las mujeres como yo pueden saber que son hermosas": Miss Sudáfrica es la nueva Miss Universo 2019

Noventa mujeres llegadas de todo el planeta compitieron el domingo 8 de diciembre en Atlanta, Estados Unidos, por hacerse con la corona de Miss Universo 2019 y suceder, de esta manera, a la filipina Catriona Gray. Al final de la noche, Zozibini Tunzi, de Sudáfrica y de 26 años de edad, se coronó como la nueva reina de belleza femenina.

“La sociedad ha sido programada durante mucho tiempo para que no viera la belleza de manera negra. Pero ahora estamos entrando en un tiempo en el que finalmente las mujeres como yo por fin pueden saber que son hermosas”, ha dicho la mujer más bella del universo, en declaraciones posteriores a su coronación.

Steve Harvey fue el host -por quinta ocasión consecutiva- y no perdió la oportunidad de recordar el error que lo hizo aún más famoso al nombrar a la entonces Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, como la nueva Miss Universo, cuando en realidad había ganado Miss Filipinas, Pia Alonzo Wurtzbach. “Si aún no me han perdonado, parece que no les importa”, expresó como broma.

Como dinámica nueva, las 90 participantes fueron divididas por regiones para luego ser elegidas las semifinalistas y formar, de esta manera, el top 20; este número se redujo posteriormente a 10; y luego a cinco: México, Tailandia, Colombia, Puerto Rico y Sudáfrica, quien al final resultó como ganadora.

Este año, Tunzi, la nueva soberana de la belleza mundial lucirá una lujosa corona que está avaluada en $5 millones y reemplazará a la llamada “Mikimoto”. Esta vez la organización hizo un convenio con la joyería suiza Mouawad, que creó la corona que nombraron como “Power Of Unity”, compuesta por un gran diamante canario dorado de 62.83 quilates, que fue ubicado en la parte central, acompañado de otros pequeños.

Así se desarrolló la ceremonia

La ceremonia comenzó con la presentación de Ally Brooke, exintegrante de Fifth Harmony, quien estuvo acompañada de las participantes en una coreografía. Tras ello, el presentador Steve Harvey salió al escenario.

Harvey, quien años atrás cometió un error al indicar quién ganó el certamen, resaltó que a pesar del problema pudo “levantarse” nuevamente. Tras ello, indicó que todas las participantes del concurso ya son ganadoras.

The energy is HIGH here in @TPstudios! #MissUniverse2019 fans are the BEST fans. #MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/3E5inaKy8v