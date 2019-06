"Frozen 2": Disney revela el trailer oficial de la película

Disney presentó hoy el trailer oficial de "Frozen 2" para deleite de los millones de fanáticos de las aventuras de las hermanas Elsa (Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell) y a solo unos meses del estreno de la película el 22 de noviembre.

El video, estrenado en el programa Good Morning America, también muestra a otros protagonistas de la saga como el hombre de nieves Olaf (Josh Gad) y Kristoff (Jonathan Groff) en un bosque lleno de neblina.

Chris Buck y Jennifer Lee se mantienen en la silla del director en la secuela, que también tendrá canciones de los compositores Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, autores de "Let it Go".

La película original fue un éxito total para Disney, ganando entre otros galardones el Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.

Además, con casi US$1,300 millones recaudados alrededor del mundo, se mantiene como la película de animación más exitosa en las taquillas, por encima de "Los Increíbles 2"(2018) de Pixar y "Los Minions" (2015).

Aparte de su versión en la pantalla grande, "Frozen" ha sido adaptado a una obra de Broadway y a un show de hielo. Mientras tanto Anna y Elsa han aparecido en películas como "Wreck-It-Ralph 2", shows como "Once Upon a Time" y en videojuegos como "Kingdom Hearts 3".