"Fui violada y ahora temo que a mis hijas les pase lo mismo"

Sarah Midgley La fotógrafa Sarah Midgley, de 37 años y madre de dos hijas, fue violada hace casi una década por su exnovio.

Una serie de horribles asesinatos y violaciones —incluido el caso de una colegiala a la que le partieron el cráneo y el de una universitaria a la que mataron a golpes—, ha causado indignación en Sudáfrica.

Protestas callejeras, una campaña en Twitter denominada #AmINext (#soyelsiguiente) y una petición firmada por más de 500.000 personas exigiendo el restablecimiento de la pena de muerte han dominado la agenda de una nación que lucha por frenar los altos niveles de delincuencia que registra.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa , ha prometido una serie de medidas para hacer frente a esta crisis, entre las que se encuentra el hacer público un registro de delincuentes, aumentar el número de "tribunales dedicados a delitos sexuales" y penas más severas.

La fotógrafa Sarah Midgley —de 37 años y madre de dos hijas—, fue violada hace casi una década y afirma que todavía se está recuperando del trauma.

La mujer, que vive en la ciudad de Johannesburgo, le contó a la reportera de Asuntos de Mujeres de BBC África, Esther Akello Ogola , los detalles de su terrible experiencia.

Fui violada por mi exnovio en 2010 , justo cuando se estaba celebrando la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica.

Había estado abusando física y emocionalmente de mí durante casi 18 meses antes de que tuviera el coraje de dejarlo.

Lo había amenazado con dejarlo muchas veces, pero cada vez que lo hacía él se volvía más y más violento.

Me pateaba, a veces me ahogaba y me mordía. Constantemente me amenazaba con violar a mis hijas y matarlas frente a mí si me atrevía a dejarlo. Incluso, una vez me disparó con un arma de electrochoque (también llamada pistola eléctrica).

Getty Images Marcha contra la violencia de género realizada en la ciudad de Durban, Sudáfrica, el 7 de septiembre pasado.

No compartí esto con nadie porque estaba avergonzad a de no poder defenderme.

Estaba aislada de mis amigos y familiares, porque después de un divorcio mi autoestima no estaba en su mejor momento.

Mi exnovio, además, me convenció de que mis amigos y familiares no se preocupaban de mí. También creí que, si lo contaba, podría lastimar a mis hijas.

Cuando tuve el coraje de dejarlo, lo hice de forma secret a . Sin embargo, diez días después, él estaba parado afuera de mi puerta.

Me sorprendió que me hubiera encontrado.

Me dijo que estaba allí para pedirme un favor por última vez. Afirmó que no tenía dinero ni medios para llegar a la granja de su tío, que estaba a unos 25 km de donde yo vivía.

Me prometió que desaparecería de mi vida por completo si lo llevaba. Yo le creí.

Después de la violación, me culpé durante muchos años por haberle creído.

Casos que han causado indignación en Sudáfrica desde agosto:

J anika Mallo , una estudiante de 14 años, fue violada y murió después de que su cabeza aparentemente fuera golpeada con un bloque de cemento. Aún no se ha encontrado a los culpables.

La estudiante de primer año de cine, Uyinene Mrwetyana (19 años), fue violada y golpeada hasta morir en una sala de una oficina de correos. Un empleado de esta oficina fue acusado por el asesinato.

Jesse Hess , de 19 años y estudiante de primer año de teología, fue encontrada muerta en su cama, mientras que su abuelo Chris Lategan , de 85 años, estaba atado en el baño. Aún no hay culpables.

La boxeadora Leighandre "Baby Lee" Jengels , de 25 años, fue asesinada a tiros en un automóvil por su exnovio, un agente de policía. Intentando huir, el policía murió luego en un accidente automovilístico.

La saltadora Meghan Cremer , de 30 años, fue encontrada muerta con una soga atada alrededor del cuello. Tres personas han sido acusadas de asesinato.

Las partes del cuerpo de la experta en ventas Lynette Volschenk (32 años) se encontraron repartidos en bolsas de basura en un edificio. Un sospechoso ha sido arrestado.

Durante el viaje en auto, me di cuenta de que mi exnovio parecía nervioso. Lo justifiqué porque era un adicto a la heroína (desafortunadamente, lo descubrí tarde).

Le dije que solo llegaría hasta la puerta de la granja y luego regresaría a casa.

Si pensaba que las cosas no andaban bien antes, sus siguientes acciones confirmaron mis temores.

Me respondió diciéndome que me iría cuando él quisiera e inmediatamente bloqueó las puertas del auto.

Getty Images El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha prometido una serie de medidas para hacer frente a la crisis de delincuencia que afecta al país.

Una vez que llegamos a la granja, se bajó del auto, abrió mi puerta y me arrastró del pelo. Cuando caí del auto, me dio una patada en la cabeza y me desmayé.

Cuando recuperé la consciencia, estaba en una de las áreas exteriores de la granja y él estaba encima mío . Un amigo también estaba con él y cuando mi exnovio terminó, él se hizo cargo.

Me desmayé nuevamente y cuando recuperé la consciencia, ya se habían ido. La limpiadora de la granja estaba a mi lado.

"Tuve que hacerme una histerectomía"

La mujer intentó limpiarme con un balde de agua mientras me cubría con algo de su ropa. Le pedí que se detuviera y que llamara a la policía o a una ambulancia .

Más tarde llegó la ambulancia y me llevó al hospital.

Desafortunadamente, las lesiones que experimenté fueron bastante graves y tuve que someterme a una histerectomía (operación quirúrgica que consiste en extirpar el útero total o parcialmente).

Mientras esto sucedía, me enteré que a mi exnovio se le había otorgado libertad bajo fianza y que estaba suelto en la ciudad.

Durante nueve meses, tuve que vivir mirando a mi alrededor.

Finalmente fue arrestado y sentenciado a ocho años de cárcel. Murió de cáncer de próstata y vejiga en 2017 , siete años después de haber sido encarcelado.

Puedo decir honestamente que esa fue la primera vez que pude respirar en siete años. Nunca busqué abrir un caso en contra de su amigo porque no podía pasar por el trauma de una audiencia otra vez.

Solía tener pesadillas de que mi exnovio volvía y me atacaba a mí y a mis hijas.

Me mudé a la casa de mis padres porque no era capaz de quedarme sola.

Cuando les tienes miedo a las serpientes, tienes miedo a todas las serpientes, incluso a las que no son venenosas.

Lamentablemente, hoy me aterrorizan los hombres. Intento no demostrarlo, pero no creo que los hombres se den cuenta de lo intimidantes que pueden llegar a ser.

"Me obsesioné con la seguridad de mis hijas"

He estado en terapia durante años. Algunos de mis traumas son infantiles (me acosaron cuando era niña), y otros emergieron después del ataque.

Para mí, como sobreviviente de una violación y madre de dos hijas, lo peor sería que a ellas les pase lo mismo y sufrieran el mismo dolor que yo sufrí.

Estaría devastada si les sucediera algo así.

Por eso, les enseñé que yo siempre seré su espacio de seguridad . Siempre pueden confiar en mí, yo siempre les creeré.

EPA Los sudafricanos le han exigido al gobierno que controle la criminalidad.

Me obsesioné con la seguridad de mis hijas. Les compré teléfonos y constantemente monitoreaba sus movimientos. Cuando podía, las acompañaba a donde quiera que fueran, incluso si simplemente estaban con sus amigos en un centro comercial.

Finalmente, me agoté y tuve que volver a terapia para tratar de superar esta obsesión .

Personalmente, no creo que se esté haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres y las niñas en Sudáfrica .

La gente no ve cuán grave es la situación para las mujeres y, lamentablemente, algunas de las personas que excusan los ataques son mujeres que dicen: "Lo que está hecho, hecho está. La gente necesita seguir adelante y ser positiva".

Esa no es la solución para mujeres violadas y asesinadas.

¿Cuál es la tasa de violencia sexual en Sudáfrica y cómo se compara con la de otros países?

Por el equipo BBC Reality Check

Puede resultar difícil hacer comparaciones en cuanto a la violencia sexual contra las mujeres, ya que los países registran los delitos de diferentes maneras y, en algunos casos, faltan datos o son muy antiguos.

También es probable que en muchos países no se denuncie la violencia sexual.

Sin embargo, hay algunos datos sobre las tasas de homicidios de mujeres y niñas, aunque los más recientes son de 2016 .

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que Sudáfrica tuvo la cuarta tasa más alta de asesinatos en el mundo ese año.

Hubo 12 , 5 muertes violentas por cada 100 . 000 mujeres en Sudáfrica. Lesoto, Jamaica y Honduras superaron esta cifra. El promedio global de los 183 países incluidos fue de 2 , 6 .

Un informe de la ONU sobre la violencia contra la mujer en 2016, estimó que en Sudáfrica solo una de cada nueve violaciones fue denunciada a la policía, y que este número era aún menor si la mujer fue violada por su pareja.

