Gabriel Fernandez: el desgarrador caso de un niño de 8 años torturado y asesinado por su madre y padrastro que Netflix relata en su última serie

Era difícil no ver las señales de los abusos que padecía Gabriel Fernández, pero aun así, las autoridades no fueron capaces de impedir su muerte. La serie documental de Netflix "The Trials of Gabriel Fernandez" cuenta los detalles del caso.