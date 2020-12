Gaby Spanic despide el 2020 con bikini en la playa

Gabriela Spanic tiene suspirando a todos sus seguidores en Instagram, luego de publicar una fotografía luciendo sus curvas en un pequeño bikini.

“Feliz navidad mis ángeles amados. Salud, vida y prosperidad. Como pasaron esta fecha? Los leeré. Los amo a tiempoooo totallllll”, escribió la actriz junto a la postal en la que luce muy feliz frente a una palmera recibiendo el sol.

Después de casi cuatro meses bajo el frío de Hungría, finalmente está de regreso en México y disfrutando del clima y los rayos de sol.

La venezolana se da un descanso luego de que no ganó la edición húngara de Dancing with the Stars, pero sí llegó a la final. A sus 47 años, Gabriela demuestra que aún puede lucir más bella que nunca.