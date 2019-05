GOT: ¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? Estos son nuestros 7 candidatos

Reuters "Cuando juegas al juego de tronos, o vives o mueres", dijo Cersei Lannister.

(Advertencia: incluye spoilers.)

¿Quién reinará en Game of Thrones , la épica serie televisiva inspirada en los libros de George R.R. Martin?

Desde su estreno en 2011, mucho se ha especulado sobre quién terminará reinando en el territorio ficticio de Poniente.

Después de ocho temporadas y 72 episodios , este domingo sabremos el ganador de este juego implacable de poder para llegar al Trono de Hierro.

Los fans de la serie han dado rienda a suelta a la imaginación en las redes sociales durante años, pero en las últimas semanas, la lista se ha acortado.

Aquí van nuestros candidatos.

1. Daenerys Targaryen

En derecho se suele decir que la posesión es nueve décimos de la ley. Pues entonces, tener un dragón equivale a diez décimos.

Siguiendo esta corriente de pensamiento, el trono tiene que ser para Daenerys Targaryen, más conocida ahora como la "reina loca" por su decisión de quemar todo Desembarco del Rey en el quinto episodio.

Tras reconocer que su amante y sobrino Jon Snow era más popular que ella, la "madre de dragones" decidió que si no sería una gobernante amada, entonces sería temida .

AFP Desembarco del Rey antes del quinto capítulo de la octava temporada es en realidad la ciudad de Dubrovnik, en Croacia.

Ignorando las campanas de la rendición de Desembarco del Rey, Daenerys, a lomos del último dragón vivo, redujo la capital a cenizas, matando a enemigos e inocentes en el proceso.

Así fue como Daenerys mutó de hero ína a villana.

Y mientras que muchos fanáticos piensan que Cersei Lannister se lo merecían, otros tantos cuestionan el estrepitoso descenso de Daenerys de "rompedora de cadenas" a ser una homicida pirómana.

Es importante recordar que el padre de Daenerys, Aerys II Targaryen, era conocido como el "rey loco" y murió gritando: "¡Quémenlos a todos!", en un intento de destruir su ciudad y su pueblo.

De momento, la "madre de dragones" mantiene las cartas en la manga. Incluso Jon Snow, su máximo rival al trono, le reconoce como su reina .

No obstante, algunas filtraciones en internet apuntan a que terminará muerta, a cuestas de su dragón.

2. Jon Snow

HBO Todo hace intuir que se le viene un final intenso al legítimo heredero.

La frase: "No sabes nada, Jon Snow", cobró sentido en el último episodio, mientras contemplaba atónito la innecesaria masacre que propició la mujer a la que ama.

Jon puede ser tercamente leal hasta el punto de perder su vida cumpliendo su deber. Pero sus ojos durante la masacre revelaron el deseo de detener a Daenerys .

Sabemos que su nombre real es Aegon Targaryen y que su medio hermano y mejor amigo descubrieron en secreto que él era el heredero legítimo al Trono de Hierro.

No obstante, ¿llegará al punto de blandir su espada de acero valyrio hacia su reina, tía y amante?

La única manera prudente de hacerlo es reinar junto a ella y apartarla de sus instintos homicidas. Pero, ¿cuándo Jon hizo algo sensato ?

3. Sansa Stark

Sansa Stark es uno de los pocos cerebros racionales que quedan en Poniente.

La mayor de los Stark ha mostrado una abundancia de habilidades diplomáticas y militares, además de paciencia y sentido común.

HBO Sansa Stark se ha convertido en uno de los personajes más astutos de la serie... si no el más.

Tampoco le tiembla el pulso al decidir echar los perros a sus enemigos, si la ocasión lo requiere.

Sin embargo, a pesar de ser reconocida como Lady de Invernalia y probablemente la mejor candidata para el puesto , en términos de linaje, su eventual reclamo del Trono de Hierro sería muy débil.

¿Y qué hay de que seguramente no quiera el trono? Sus recuerdos de Desembarco del Rey no son las mejores y sabe de sobra que a los Stark no les va bien en la capital.

Así que a menos que ocurra una hipotética carnicería entre todos los anteriores candidatos, conviene más bien esperar que mantendrá su puesto en el N orte y hará de anfitriona a cualquier ocupante del trono que acuda a visitarle.

4. Tyrion Lannister

Getty Images La octava y última temporada de "Game of Thrones" termina este domingo.

Su experiencia a cargo de Meereen y Desembarco del Rey lucen muy bien en su currículum. También ha demostrado talento como mano derecha de la reina Daenerys.

Por lo menos, al momento de reconstruir la capital del reino, se asegurará que el sistema de drenaje funcione a la perfección, ya que conoce todas las alcantarillas de la ciudad.

De cliente habitual de prostíbulos a un reputado hombre de Estado, las ocho temporadas de la serie han dibujado un largo camino de redención para el menor de los hermanos Lannister.

Con tal meteórico ascenso, no sería descabellado que Tyrion se siente en el trono . Sobre todo si los máximos favoritos terminan matándose entre ellos.

Su gobierno sería incluso mejor de aliarse con su exesposa Sansa. A fin de cuentas, ya compartieron un tierno momento durante el apocalipsis en las criptas de Invernalia.

Es cierto que Sansa no ha sido muy afortunada con sus maridos, pero de cualquier modo ya admitió a Tyrion: "Tú fuiste el mejor de ellos".

5. Arya Stark

Sin dudas se lo ha ganado, ¿no?

Matar al supernatural villano Rey de la Noche y salvar a toda la humanidad bien merece una gran recompensa: ¿qué tal la corona de Poniente?

Y si en el camino tiene que eliminar rivales, ya sabemos que es muy hábil clavando el "extremo filoso de la espada".

HBO Arya sobrevivió por poco a la destrucción masiva de Desembarco del Rey.

El único "pero" es que no tiene ningún deseo de ser reina.

Nunca desaprovechó la oportunidad de decir que no era " una dama" , ni siquiera para rechazar la propuesta de Gendry de convertirse en su esposa.

Por otro lado, si existe un personaje que puede esquivar a l dragón y quitar de l medio a Daenerys , esa es Arya , una asesina graduada en la escuela de los Hombres sin Rostro.

6. Bronn

Si este maestro del trapicheo ya consiguió cambiar Aguasdulces por Altojardín, ¿por qué no habría de obtener el Trono de Hierro?

Su entrada en Invernalia en su más reciente aparición fue un alarde de destreza: ingresó a una fortaleza ultra defendida al pie de una batalla sin precedentes. Y ni siquiera vestía armadura.

Además, como dijo a los hermanos Lannister: "Mata a cien personas y te harán lord ; mata a mil y te harán rey" .

Probablemente Bronn ya ha matado a mil, ¿no?

Aunque reflexionando un poco, los dragones vencen a las ballestas, por lo que Bronn está un nivel por debajo de los otros candidatos al trono.

7. Bran Stark

No habla mucho, pero puede ver todo lo que está pasando, así que, ¿por qué no?

El Cuervo de Tres Ojos es justo y parcial y sabe absolutamente todo sobre el pasado, presente y futuro de Poniente.

¿ Se rá que Bran ya se vio sentado en el Trono de Hierro , reinando a un pueblo feliz, en una eterna primavera?

Imagínenlo: una mirada infinita en la distancia en comunión con los Niños del Bosque.

Todos estamos en las mismas. No sabemos realmente quién reinará en Game of Thrones , pero quizás la paz resulte un poco aburrida.

Quizás, en el fondo nos gusta un Poniente caótico, sangriento y brutalmente impredecible .

