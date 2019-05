Game of Thrones se acerca a un emocionante final

Un duro inicio en el quinto capítulo de "Game of Thornes". El episodio de la última temporada empezó de la peor manera para uno de los personajes más inteligentes en el juego por el Trono de Hierro.



Daenerys Targaryen ordenó a Drogon quemar vivo a Varys por revelar el verdadero origen de Jon Snow. La madre de los dragones perdonó a Tyrion Lannister por contarle el secreto al maestro de los susurros. "Le pido disculpas. Fue un error", manifestó Tyrion Lannister a Daenerys Targaryen. Khaleesi le indicó que fue usado por Sansa Stark para que todo el mundo supiera sobre los orígenes de Jon Snow.

LA PROFECÍA DE LA TRAICIÓN

Fue en el séptimo episodio de la segunda temporada de "Game of Thrones", titulado 'Hombre sin honor', en el que Quaithe se encuentra con Jorah Mormont y Khaleesi para contarle sobre una profecía.



"Las velas de vidrio están ardiendo. Pronto vendrá la yegua pálida, y luego de ella los otros. Kraken y llama oscura, león y grifo, el hijo del sol y el dragón del titiritero. No confíes en ninguno. Recuerda a los Eternos. Desconfía del senescal (mayordomo mayor) perfumado", le dijo.

Después de 8 temporadas, "Game of Thrones" llegará a su n el próximo domingo 19 de mayo, cuando se emita el último capítulo donde se conocerá quién se sentará en el Trono de Hierro y gobernará los Siete Reinos.