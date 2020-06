Giovanni López: “Justicia para Giovanni”, el caso de brutalidad policial que conmociona a México

ULISES RUIZ/Getty Images La muerte de Giovanni ha incendiado las calles de Guadalajara, Jalisco.

En México, las pancartas que pedían "justicia para George Floyd" ahora reclaman "justicia para Giovanni".

Un nuevo caso de brutalidad policial en Guadalajara, Jalisco, ha desencadenado protestas masivas, disturbios y ha incendiado las calles y las redes sociales.

Su nombre era Giovanni López, y muchos comparan su caso con el de Floyd, quien también murió poco después de ser arrestado por la policía.

Giovanni tenía 30 años y era albañil. Fue arrestado el 4 de mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el área metropolitana de Guadalajara. Un día después, murió bajo custodia policial en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

Esta semana, el video de su arresto con el hashtag #JusticiaParaGiovanni inundó las redes sociales. En él se ve cómo varios agentes se lo llevan a la fuerza, aparentemente por no usar cubrebocas, una medida impuesta para evitar la propagación de la covid-19.

Change.org Giovanni López fue arrestado aparentemente por no llevar cubrebocas.

Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue hallado en el Hospital Civil de Guadalajara, donde los registros indican que falleció por traumatismo craneoencefálico y lesiones, entre ellas un balazo en la pierna, según cita la prensa local.

En una entrevista con LatinUS, el hermano de Giovanni, Christian, dijo que ambos caminaban juntos con su tía por la calle sin portar el tapabocas, que llevaban en la mano, cuando ocurrió la detención.

Al día siguiente, dijo Christian, fueron a la comisaría y su tía fue informada que Giovanni estaba grave y que "se les había pasado la mano". Poco después, el servicio forense les entregó el cuerpo sin vida de Giovanni.

ULISES RUIZ/Getty Images La indignación tuvo episodios violentos este jueves.

Acusaciones de soborno

El hermano de Giovanni también declaró que recibieron amenazas y que el presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, trató de sobornarles con 200.000 pesos (poco más de US$10.000) para que no difundiera el video de la detención que él mismo grabó con su celular.

El político lo negó con firmeza en un comunicado: "En ningún momento ofrecí cantidad alguna a cambio del silencio de los familiares y tampoco los amenacé".

La muerte del albañil provocó serios disturbios en Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

ULISES RUIZ/Getty Images "Los responsables de estos hechos pagarán por ello", dijo el gobernador del estado de Jalisco.

Además, la Fiscalía del estado de Jalisco ha negado que el joven fuera detenido por no portar cubrebocas. Sin embargo, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció que abriría una investigación a fondo.

"Estamos en un momento difícil en el que nuestra sociedad tiene dos sentimientos encontrados", declaró en un video difundido vía Twitter.

"Por un lado, el de indignación por la muerte de Giovanni a manos de policías municipales; por otro lado, el de la preocupación -y yo creo que en algunos hasta la molestia- por los hechos que vimos en el centro de Guadalajara [las protestas violentas]".

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f ? Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

"Nosotros compartimos la indignación y compartimos la molestia por la actuación de estos policías que han usado de forma indebida la fuerza pública. Me ha comprometido a que los responsables de estos hechos pagarán por ello", añadió Alfaro.

Y dijo que tienen ya a "los primeros detenidos" y que tomará el control de la policía municipal de Ixtlahuacán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló sobre el caso en la su rueda de prensa matinal este viernes y desmintió que los disturbios de la noche anterior estuvieran orquestados desde el gobierno central, lo cual que se había insinuado desde Jalisco.

ULISES RUIZ/Getty Images AMLO desmintió que las protestas estuvieran organizadas desde CDMX.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) también se pronunció: "Este caso es muy grave y es un llamado a que las autoridades actúen con todo el rigor y garanticen la integridad y seguridad personal de la familia de la persona fallecida".

Y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó lo ocurrido y urgió a las autoridades a "realizar una investigación independiente, imparcial y transparente".

Más reacciones en las redes

Son varias las personalidades que se han pronunciado respecto a lo ocurrido. Una de ellas ha sido el director de cine Guillermo del Toro.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica", dijo en Twitter.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt ? Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Del Toro también compartió una petición de la plataforma Change.org en la que se pide "justicia para Giovanni López" que ya ha recabado más de 126.000 firmas.

La actriz y productora mexicana Salma Hayek también se sumó a la protesta a través de internet portando un cubrebocas negro con un mensaje similar.

Salma Hayek/Instagram "Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana", dijo la actriz Salma Hayek.

En otros mensajes que circulan por las redes se lee: "Giovanni no murió, lo mató la policía", que compartió el actor Gael García Bernal.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.#JusticiaParaGiovanni ? Gael García Bernal (@GaelGarciaB) June 4, 2020

View this post on Instagram A post shared by Cecilia Suárez (@cecilia_suarez) on Jun 4, 2020 at 2:06pm PDT

"En Chile la policía hace lo mismo. Abuso de poder!!!!! Tienen las manos manchadas con sangre. Perdónalos Dios, que aún sabiendo, llevan a cabo sus delitos", publicó en Instagram la actriz mexicana Cecilia Suárez.

