Globos de Oro 2019: Alfonso Cuarón ganó premio a Mejor director por "Roma", que a su vez ganó como Mejor filme extranjero

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón ganó el premio al Mejor director en los Globos de Oro 2019 por su trabajo en "Roma", una de las cintas más aclamadas camino a los Oscar 2019.

"Roma", que se realizó en colaboración con la plataforma Netflix, previamente había sido elegida la Mejor película en lengua extranjera, imponiéndose así a la japonesa "Shopflifters" y la alemana "Never Look Away".

En la categoría Mejor director, Alfonso Cuarón tenía como rivales a Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlackKklansman") y Adam McKay ("Vice").

Al agradecer el trofeo, el cineasta dijo en los Globos de Oro 2019: "Siento que esta película ha sido dirigida por Libo".

La película, dirigida y escrita por el mexicano tenía como rivales a "Capernaum" (Líbano), "Girl" (Bélgica), "Shoplifters" (Japón) y "Never Look Away" (Alemania).

Aunque no son vistos como un termómetro de lo que deparan los codiciados premios Oscar porque no vota la industria del cine sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro son considerados de muy alto perfil y una verdadera fiesta en la que el champán nunca para de rodar.

"Roma" está inspirada en la vida de las dos mujeres que marcaron su infancia: su madre, en proceso de separación del marido, y la empleada doméstica, una joven de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.

"Roma" de Alfonso Cuarón inició su carrera al Oscar. (Foto: Difusión)

Es un retrato en blanco y negro, vívido y profundo, de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de aquel tiempo.