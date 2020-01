Golden Globes 2020: estos son los ganadores de los premios a lo mejor de la televisión y el cine de Hollywood

Reuters Brad Pitt ganó como mejor actor de reparto en una película de comedia o musical por su rol en "Once Upon A Time... In Hollywood".

Netflix era el rey de las nominaciones a los Golden Globes de este domingo pero terminó quedándose en la retaguardia.

La plataforma de servicio de streaming dominaba en las nominaciones con los largometrajes Marriage Story ("Historia de un matrimonio"), The Irishman ("El irlandés") y The Popes ("Los dos papas").

Pero estas aclamadas producciones no se coronaron en las categorías principales de la 77ª edición de los premios del cine y la televisión que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

En cambio, los hacedores e intérpretes detrás de filmes como Once Upon A Time In... Hollywood ("Érase una vez en Hollywood"), Rocketman y "1917" se alzaron con estatuillas y protagonizaron la noche.

El galardón a la mejor película fue para "1917" , un drama épico ambientado en la Primera Guerra Mundial dirigido y coescrito por el británico Sam Mendes.

En las categorías televisivas, triunfaron la comedia Fleabag , el drama Succession y la miniserie Chernobyl.

Estos son los ganadores:

Mejor película (drama)

"1917"

Mejor actor de drama

Joaquin Phoenix , Joker

Getty Images Joaquin Phoenix ha sido aclamado por su papel en "Joker" y este domingo consiguió el premio como mejor actor de drama.

Mejor actriz de drama

Renée Zellweger, "Judy"

Reuters Renée Zellweger fue reconocida por su papel como Judy Garland en la película "Judy".

Mejor película (comedia o musical)

Once Upon a Time... In Hollywood ("Érase una vez en Hollywood")

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time In ... Hollywood

Mejor actor de comedia o musical

Taron Egerton, Rocketman

Mejor actriz de comedia o musical

Awkwafina, The Farewell ("La despedida")

Getty Images Awkwafina ganó su primer Golden Globe en la categoría de mejor actriz de comedia por su interpretación en "The Farewell".

Mejor actriz en miniserie o película para TV

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor miniserie o película para TV

Chernobyl

Mejor música original para una película

Hildur Guðnadóttir, Joker

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Patricia Arquette, The Act

Getty Images Elton John y su socio desde hace 52 años Bernie Taupin ganaron el Golden Globe en la categoría de mejor canción.

Mejor actriz de televisión (drama)

Olivia Colman, The Crown

Mejor actor de televisión (drama)

Brian Cox, Succession

Reuters El británico Sam Mendes ganó sendas estatuillas como mejor director y mejor película de drama con su filme épico "1917".

Mejor director

Sam Mendes, "1917"

Mejor película de habla no inglesa

Parasite ("Parásito")

Reuters Phoebe Waller-Bridge ganó su primer Golden Globe por su interpretación en la serie de su autoría, "Fleabag".

Mejor guion

Once Upon A Time In ... Hollywood

Mejor película de animación

Missing Link ("Sr. Link")

Mejor actriz de reparto (drama)

Laura Dern, Marriage Story

Mejor serie de televisión (comedia o musical)

Fleabag

Getty Images La actriz, comediante y presentadora Ellen Degeneres recibió el premio especial Carol Burnett que premia la excelencia en la televisión.

Mejor canción

(I'm Gonna) Love Me Again , Rocketman

Mejor serie de televisión (drama)

Succession

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Ramy Youssef, Ramy

Mejor actor en miniserie o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Getty Images El actor sueco Stellan Skarsgård ganó como Mejor actor de reparto en una miniserie por su papel en "Chernobyl".

Sarcasmos y críticas

Era la quinta vez que el británico Ricky Gervais animaba la gala y con su discurso de entrada incomodó a más de uno con su característico sarcasmo.

"Este ha sido un gran año para películas sobre pedófilos", dijo desafiante, para luego mencionar en la lista a The Two Popes ("Los dos papas"), ante la mirada incómoda del actor Jonathan Pryce, quien interpretó al papa Francisco en el filme.

Getty Images Ricky Gervais amenizó la gala por quinta vez.

El comediante creador de The Office desafió a los asistentes al sacarles en cara que a menudo expresaban sus opiniones políticas mientras al mismo tiempo aceptaban dinero de multinacionales convertidas en estudios de televisión y películas con prácticas laborales que han sido cuestionadas en el pasado, como Amazon y Apple.

"No saben nada del mundo real", dijo dirigiéndose a los actores. "Si ganan, agradezcan a sus agentes y lárguense de aquí", sentenció mientras el público reía.

Pero el humor negro de Gervais no impidió que algunos galardonados llamaran a la acción ante la crisis climática y los incendios en Australia y a votar.

"No se equivoquen, la tragedia que tiene lugar en Australia está basada en el cambio climático", dijo el actor australiano Russell Crowe en su discurso de aceptación, que leyó Jennifer Aniston ante su ausencia.

Getty Images La actriz Michelle Williams invitó a las mujeres a votar en su discurso de agradecimiento.

En esa misma línea, Joaquin Phoenix , premiado como mejor actor por su rol en Joker agradeció desde el escenario que el menú de la gala fuese vegano (él es vegano desde hace décadas), pues "se reconoció el vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático".

Pero el actor, conocido por su aislamiento del glamour de Hollywood, lanzó una crítica a sus colegas: "Tenemos que hacer más que enviar apoyo a Australia (...) A veces tenemos que hacer cambios y sacrificios, no tenemos que estar tomando jets privados a Palm Springs", dijo.

Las actrices Patricia Arquette y Michelle Williams, ambas reconocidas con estatuillas, aprovecharon el tiempo en el escenario para promover el voto.

"Mujeres, voten", dijo Williams. " Es lo que los hombres han estado haciendo por años y es por eso que el mundo se ve tanto como ellos".

Sin directoras

Los premios fueron objeto de críticas al no incluir a una mujer entre los nominados como mejor director, cuando había varias cintas aclamadas y dirigidas por realizadoras como Greta Gerwig y Lulu Wang.

Ante los cuestionamientos el presidente de la HFPA, Lorenzo Soria, dijo recientemente en una entrevista: "Lo que pasó es que no votamos con base en el género. Votamos por los filmes".

Durante la gala, la presentadora y comediante Ellen DeGeneres recibió un premio especial por su carrera, al igual que el actor Tom Hanks, quien entre lágrimas agradeció a su familia.

Getty Images El actor Tom Hanks fue reconocido con el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria.

La ceremonia de los Golden Globes es la más grande de la temporada de premiaciones de Hollywood por fuera de los Oscar.

Muchos de los reconocidos en esta gala tradicionalmente triunfan también en los premios de la Academia, que tendrán lugar el próximo 9 de febrero.

