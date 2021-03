Grammy 2021: estos son los ganadores de los premios de la música en EUA

El cantante y actor británico Harry Styles ganó el Grammy a mejor actuación de pop en solitario.

H.E.R. y Harry Styles recibieron algunos de los premios más destacados en la gran fiesta de la música que se celebra este domingo en Los Ángeles.

La cantante y compositora estadounidense Gabriella Sarmiento Wilson, conocida artísticamente como H.E.R, obtuvo el Grammy a canción del año por I Can't Breathe ("No puedo respirar").

El británico Harry Styles, por su parte, recibió el galardón a mejor actuación de pop en solitario por Watermelon Sugar.

Bad Bunny, Fito Páez y Natalia Lafourcade encabezan la lista de artistas latinos premiados en la 63ª edición de los premios Grammy que se entregan en una ceremonia presentada por Trevor Noah en la que la industria de la música espera dejar atrás un año marcado por la pandemia de covid-19.

"Estoy muy emocionado. Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que a mi respecta y me siento infinitamente agradecido", escribió Fito Páez en Twitter.

Los ganadores son elegidos por unos 11.000 miembros con derecho a voto de la Academia de Grabación estadounidense.

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion fue reconocida como artista revelación.

La gala de este año combina actuaciones en vivo y otras pregrabadas sin la habitual audiencia de miles de músicos y ejecutivos del sector.

Harry Styles y Billie Eilish fueron los encargados de abrir el camino a una sucesión de actuaciones, como las de Bruno Mars con Anderson .Paak, Taylor Swift, Bad Bunny o Miranda Lambert.

Bruno Mars ofreció una celebrada actuación.

Billie Eilish fue una de las primeras artistas en actuar en la gala de los Grammy 2021.

Las artistas con más nominaciones en esta edición son Beyoncé, Taylor Swift y Dua Lipa.

En BBC Mundo te vamos contando quiénes son los premiados.

Lista de ganadores

Canción del año: I Can't Breathe - H.E.R

I Can't Breathe - H.E.R Artista revelación: Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion Mejor video musical: Brown Skin Girl - Beyoncé

Brown Skin Girl - Beyoncé Mejor actuación pop en solitario: Watermelon Sugar - Harry Styles

Watermelon Sugar - Harry Styles Mejor actuación pop en dúo o grupo: Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande

Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande Mejor actuación de rock: Shameika - Fiona Apple

Shameika - Fiona Apple Mejor álbum pop tradicional: American Standard - James Taylor

American Standard - James Taylor Mejor álbum de pop latino o urbano: YHLQMDLG - Bad Bunny

YHLQMDLG - Bad Bunny Mejor álbum de rock latino o alternativo: "La conquista del espacio" - Fito Páez

"La conquista del espacio" - Fito Páez Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano): "Un Canto Por México, Vol. 1" - Natalia Lafourcade

"Un Canto Por México, Vol. 1" - Natalia Lafourcade Mejor álbum tropical latino: "40" - Grupo Niche

"40" - Grupo Niche Mejor álbum de rock: The New Abnormal - The Strokes

The New Abnormal - The Strokes Mejor álbum de rap: King's Disease - Nas

King's Disease - Nas Mejor álbum de música country: Wildcard - Miranda Lambert

Wildcard - Miranda Lambert Mejor actuación de country en solitario: When My Army Prays - Vince Gill

When My Army Prays - Vince Gill Mejor actuación de country en dúo o grupo: 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber Mejor álbum de R&B: Bigger Love - John Legend

Bigger Love - John Legend Mejor canción original para medio visual: No Time to Die - Billie Eilish y Finneas

No Time to Die - Billie Eilish y Finneas Mejor grabación dance: "10%" - Kaytranada ft Kali Uchis

"10%" - Kaytranada ft Kali Uchis Mejor álbum dance/electrónica: Bubba - Kaytranada

Bubba - Kaytranada Mejor actuación de metal: Bodycount - Bum Rush

Billie Eilish y Finneas fueron unos de los primeras galardonados de la noche con el Grammy a mejor canción para un medio visual.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.