HBO MAX llega a Latinoamérica y el Caribe

Uno de los anuncios más esperados de HBO llegó este día, y es que la plataforma reveló en un evento en vivo que el próximo 29 de junio llegará a Latinoamérica y el Caribe HBO MAX, con una amplia variedad de contenido para todas las edades.



Si te estas preguntando sobre la reunión más esperada de Friends, la respuesta es sí, la plataforma habilitará a partir de la fecha anteriormente mencionada todas sus producciones originales, incluyendo el tan esperado reencuentro de la sitcom que marcó los 90.



Además, podrán verse grandes producciones como Game of Thrones, Harry Potter, Matrix, Wonder Woman 1984, y muchos más contenido que forman parte de la amplia variedad de HBO, DC, Warner Bros, y otros.



Por supuesto, las series no pueden faltar, temporadas completas de éxitos como South Park, The Big Bang Theory, The Studio, Los Soprano, Sex and the City, Friends, entre otras, estarán disponibles en la plataforma.



También les apuestan a producciones locales, por lo que planean producir 100 contenidos deferentes en la región, que poco a poco serán lanzadas en HBO MAX.



Se anunciaron estrenos exclusivos en Max Originals, que se encuentra dentro de HBO MAX, entre ellos la docuserie de Nicki Minaj, el concurso de baile Legendary, la serie The Flight Attendant, el drama juvenil Genera+ion y la historia de ciencia ficción Raised by Wolves.



Según informaron fuentes oficiales, son más de mil horas de contenido que se puede disfrutar en HBO Max, que se estrenó hace un año en Estados Unidos, y que pronto estará en las casas de toda la región.



HBO Max estará disponible para ser descargada en cualquier dispositivo electrónico, televisión, computadora, consolas de videojuegos, tablets y celulares y los costos de suscripción van desde los $3.00 mensuales.