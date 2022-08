Hace almuerzos para venta, alquila habitación y rescata perritos: Antonio, un multifacético de gran corazón

Antonio Ochoa, de 50 años, llegó hace 13 años a vivir al municipio de Ataco, departamento de Ahuachapán, un lugar reconocido por su riqueza turística, natural y gastronómica. Ahí alquiló una casa y comenzó a fabricar licor artesanal de frutas para vender. Más tarde, trabajó durante año y medio en un restaurante del sector para tener mejores ingresos: necesitaba alimentar y mantener a sus perros adoptados y que vivían con él.

"Cuando me vine a Ataco traía a Nala, una cocker rescatada; pero antes había tenido a Capullo y a Ricardo. A Nala me le dieron bocado y murió; luego tuve a Sancocho y también me lo mataron en la calle, y fue después que llegó Callejas, hace dos años, un cachorro de un año que había sido atropellado en la entrada a Ataco y que los trabajadores del FOVIAL (Fondo de Protección Vial) lo encontraron tirado en una cuneta", recordó Antonio.

Foto LPG / Jorge Carbajal

Un grupo de jóvenes de una fundación local denunciaron mediante una transmisión en vivo por redes sociales el atropello y sufrimiento que vivía Callejas. Antonio vio la transmisión y pidió que se lo llevaran a su casa para cuidarlo y ayudarle a sanar. "Me lo dejaron en las gradas de la entrada, y cuando lo vi, me dije, ni modo, te voy a cuidar y vas a estar bien", agregó.

Callejas no permitía que lo tocaran y estaba asustado pero, poco a poco, Antonio se fue ganando su confianza y logró alimentarlo. Tres días después, pudo darle un baño que lo devolvió a la vida. "Luego que lo bañé empezó a comer como que nunca lo había hecho y a los dos meses ya se arrastraba por todo el patio", recordó. Al ser atropellado, Callejas sufrió un daño irreparable en su columna que le impide mover sus patas traseras, por lo que Antonio le proporcionó una andadera de aluminio y PVC. Luego le mandó a fabricar una segunda, de hierro, pues la primera se rompió.

Foto LPG / Jorge Carbajal

"Él se tira por todos lados cuando lo saco, hasta se tira las gradas y la primera andadera no le aguantó. Le mandé a fabricar una de hierro y esa ha resistido, pero he visto una en Amazon, que vale $150, no los tengo, pero espero comprarla un día para que él se sienta mejor, ya que esa es especial", detalló.

Callejas llegó a la vida de Antonio el 22 de julio del año 2020, durante la pandemia de covid-19. "Ese día es el cumpleaños de él, para mí es como que ese día nació", comentó sobre su "perrijo" este multifacético emprendedor que, además de hacer comida por encargo, es chef y decorador para eventos, y además alquila una habitación de su casa para nacionales o extranjeros por medio de una aplicación en línea.

Foto LPG / Jorge Carbajal

Antonio se refiere a Callejas como 'hijo' o 'mi amor'. Lo rescató de la muerte y, como él lo considera, trabaja para darle una buena vida, así como a una miembro de la familia más reciente: Talhuates.

En caso de Talhuates fue diferente. La perra estaba pariendo sus cachorros en pleno parque de Ataco, en febrero pasado. La escena lo conmovió al punto que decidió trasladarla en pleno alumbramiento a su casa para darle un lugar más digno para tener a sus cachorros. Según Antonio, en el parque tuvo cinco cachorros y en su casa parió cuatro más. Talhuates los alimentó hasta un mes y luego dejó de amamantarlos, por lo que Antonio los siguió alimentando con fórmula y más tarde con para comida para cachorros.

Foto LPG / Faustino Sánchez

Después de eso, pensó en publicar video en TikTok sobre los perritos. Las personas interesadas en adoptarlos lo contactaron y, de esa forma, se fueron a sus nuevos hogares. A Talhuates la esterilizó poco después.

Cuando Talhuates estaba dando a luz en el parque de Ataco, Antonio pidió ayuda a la alcaldía del lugar y no se la dieron, y lo remitieron a Bienestar Animal del MAG, donde le dijeron que hablara con la alcaldía de su ciudad. "Solo se tiraron la bola uno a otro, pero todo salió bien y los perritos se salvaron y se fueron en adopción", apuntó.

Piñata en honor a "Callejas". Foto LPG / Jorge Carbajal

El amor de Antonio por los perros es grande y ha hecho crecer un sueño en su mente y corazón: comprar un terreno en las afueras de Ataco para crear ahí un refugio para todos los perros que deambulan por el lugar. "Algunos de ellos tienen dueño, pero los sacan a la calle para que otros los alimenten. Deberían de ser responsables y las autoridades controlar todo eso", valoró.

Yohana Colocho Rivera, Rosy de Escobar y Samuel Rivera son clientes asiduos de Antonio. Cada mediodía le escriben al WhatsApp para pedirle almuerzos, los cuales vende a $3.00 dólares por plato. Con la venta de los alimentos que él mismo prepara, más los otros trabajos que van saliendo y el alquiler de la habitación, Antonio va saliendo cada día con sus compromisos y manteniendo a sus perritos.

Foto LPG / Jorge Carbajal

Sus clientes y a la vez amigos reconocen en Antonio su calidad humana y su amor por las mascotas desprotegidas. "Lo que hizo con Callejas es un gran gesto y por eso nos ayudamos entre nosotros, compramos su comida, además está muy rica", comentó Yohana Colocho.

Antonio asegura que sus perros son su familia por lo que, mientras Dios le preste vida, va a tratar de ayudar a estas criaturas que lo único que hacen es "dar amor".

Cuando Callejas llegó a su vida, le dijo: "Vamos a hacer algo para que comamos los dos". Gracias a Dios hasta el momento todo ha salido bien, dice. "Este año decidí lanzarme al ruedo con mi emprendimiento de comida y si bien no se gana mucho, alcanza para los tres", finalizó.