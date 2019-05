¿Hay motivos para temer a los chicotes? Esta es la verdad

"Invasión de chicotes", "No entiendo el odio a los chicotes", "¡Confirmen si todos tienen una invasión de chicotes en la casa!" y "Maldita época de chicotes, termínate YAAA" son solo algunos de los comentarios que en estos días pueden encontrarse en Twitter sobre estos insectos.

Las lluvias recientes han hecho posible la salida de los insectos conocidos popularmente como chicotes en El Salvador. En otros países son llamados escarabajos de mayo o abejones de mayo, pues es en este mes que su presencia es común.

Se meten a las casas, donde son molestos para algunas personas. Otras tienen temor de lo que puedan hacerles debido a una picada. Pero, ¿en realidad los chicotes son un riesgo para los seres humanos?

La respuesta es no. Federico Paniagua, biólogo del Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo al medio crhoy.com que ellos "no nos van a picar, envenenar y no nos van a hacer nada".

En su etapa como larva sí es una plaga con graves consecuencias, pues al vivir bajo tierra afecta cultivos porque se come sus raíces. Entonces es conocido como joboto o gallina ciega. Es por eso que se invierte en métodos para combatir a la larva.

Cuando es un adulto y sale de la tierra, los agricultores también tienen formas para atraparlos, pues se alimenta de plantas. Unas trampas consisten en una fuente de luz junto a agua con jabón mientras que en otras se utilizan feromonas para atraerlos. Por noche pueden atraparse miles de estos insectos, según un documento del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.

Imagen de mag.go.cr.

Siendo adultos y liberados de la tierra gracias a las lluvias, buscan pareja que se pueden encontrar en árboles. Más tarde, las hembras pondrán huevos que se convertirán en larvas y en los nuevos chicotes en los próximos meses.

¿Qué se puede hacer en casa? El biólogo Paniagua define a los gatos como "excelentes controladores biológicos" para casos como estos.

Los chicotes son escarabajos nocturnos y les atrae la luz. Por esto, la ropa blanca también puede ser atractiva para ellos. Pero, aunque se acerque a una persona, no le causará ningún daño.

Sabían que los Chicotes no pican, no muerden ni son tóxicos para los seres humanos?

Pueden haber más bacterias en su celular que en un

¡No los maten!.

