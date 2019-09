Hijos de José José no hallan el cuerpo de su padre y piden intervención de gobierno mexicano

José Joel Sosa, el hijo mayor del popular cantante José José, fallecido en Estados Unidos, pidió este domingo la intervención del gobierno mexicano para localizar los restos de su padre en medio de disputas con su media hermana Sarita Sosa, quien vivía con el artista.

Los hijos mayores de José José, José Joel y Marysol Sosa Noreña, llegados este domingo a Miami tras conocer la muerte de su padre, visitaron una funeraria, un hospital y una comisaría de policía para saber dónde está el cuerpo del cantante mexicano, sin lograr información alguna. EFE/ Antoni Belchi

El “Príncipe de la canción”, un ídolo en su natal México y en varios países latinoamericanos, murió el sábado en un hospital de Homestand, en el condado de Miami-Dade, Florida, hasta donde se trasladaron este domingo desde Ciudad de México sus hijos José Joel y Marysol.

Pero al llegar a la funeraría donde se esperaba sería velado José José, les informaron que ahí no se encontraban los restos de su padre, dijo José Joel a la televisora mexicana TV Azteca.

“Aprovecho para solicitar la ayuda del canciller (mexicano Marcelo) Ebrard porque, de verdad, queremos localizar a mi padre o al cuerpo de mi padre”, señaló, en tanto advirtió que pedirán una autopsia una vez que se informe del paradero de los restos.

NO HAY DOCUMENTOS

Algunos medios de comunicación, la mayoría mexicanos, han acompañado a los jóvenes y a Laura Núñez, quien fue manager de José José, a funerarias de Miami e incluso a la policía.

“No hay acta de defunción, hemos ido a los hospitales, nadie tiene datos del señor (...) ya fuimos con la policía y no tienen reporte del deceso de José. Te pedimos Sara (hija), que nos digas en dónde está José, el pueblo mexicano te lo pide”, dijo Núñez.

“Aquí en la Jefatura de Policía no saben, no hay un registro de la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz, y esa información tiene que estar, porque el acta de defunción tiene que aparecer”, indicó el hijo, según publica la agencia Efe.

José José, quien cedió todos los derechos de su obra a Sarita, estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años y aunque hubo una reconciliación, los jóvenes acusan a su media hermana y a Salazar de impedir que lo vieran.

Ante las cámaras de televisión, José Joel envió un mensaje a su hermana, “aprovecho todas las cámaras para decirle a mi hermana que, por favor, revise sus mensajes y que me diga dónde y a qué hora nos vemos”, dijo y agregó que “no es posible que la niña lleve cinco entrevistas y no tenga la decencia de decirnos nada para encontrarnos”. Además, indicó que no están buscando la herencia de su padre.

“Creo que ya hicimos suficiente, ya levantamos un acta policial, estamos haciendo lo que podemos sin llegar a una situación legal donde ya se puede poner feo, así que vamos a procurar que no pase del día de hoy”, concluyó el hijo del cantante.

LO QUE DICE SARITA

Sarita, como ella misma se hace llamar, dio una entrevista a la cadena Univisión. No hizo referencia alguna a las acusaciones de sus medios hermanos, pero los exhortó a estar unidos para “poner en alto” el nombre de José José.

Tampoco precisó dónde se encuentran los restos mortales de José José y aunque dijo que prepara homenajes en México y Miami, declinó precisar si trasladarán el cuerpo a tierras mexicanas.

“Es muy temprano todavía realmente para saber qué se va a hacer”, dijo al ser cuestionada sobre si el homenaje en México será de cuerpo presente. La joven aclaró además que que su padre había superado el cáncer de páncreas que lo aquejaba, pero que su organismo estaba muy debilitado y ello lo condujo a la muerte.