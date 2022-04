Historiador argentino llega a El Salvador en su ruta en moto por el continente 

El argentino Emilio Mendoza, de 39 años, regresó de nuevo a Centroamérica en su ruta por el continente y esta vez sí pudo entrar a El Salvador, para conocer de su cultura, de la gente y al reconocido futbolista Jorge "Mágico" González.

El primer viaje lo emprendió en diciembre del 2019 desde Buenos Aires (Argentina) y llegó hasta Tegucigalpa (Honduras), donde en marzo de 2020 lo sorprendió la pandemia del covid-19 y no pudo continuar más su recorrido en moto hacia el lado norte del continente americano.

"Fui el último que entré por esa frontera, desde Nicaragua a Honduras, faltaban diez minutos para la medianoche cuando entré y hasta ahí llegué. La embajada (de Argentina) nos apoyó los dos meses que estuvimos en Honduras, con alimentos, con hospedaje y luego nos dieron el pasaje de avión para regresar a Buenos Aires", comentó Mendoza, quien es profesor de historia, escribe para una revista y ahora realiza la travesía en moto con Alaska como destino final.



"No sé si voy a poder llegar hasta Alaska, pero voy armando las cosas día a día. Voy a estar unos días en El Salvador y luego voy para Guatemala, luego a Chiapas, México, al D.F. (Distrito Federal) y si se puede entro a Estados Unidos, Canadá y Alaska", mencionó.

El aficionado de Lanús y de River, y admirador del "Mágico"González, va realizando notas y entrevistas en su recorrido y manda ese material para la revista Sudestada, así como para las cuentas de Facebook y de Instagram "X las venas de América Latina en Moto".



Y es que sumando la primera etapa del viaje, desde Buenos Aires hasta Tegucigalpa, Emilio Recorrió 6,204 kilómetros, según el mapa, pero él cree que fue más, ya que no recorrió el cono sur de forma lineal, sino que a veces regresaba a ciudades por las que ya había pasado.

La ruta con la que salió en diciembre de 2019 pasó por Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Hoy ha retomado el recorrido hasta El Salvador, alcanzando 6,276 kilómetros.



La moto en la que viaja Emilio es una RVM 250, y dice que no le ha dado problemas. "Ahora que regresé a Centroamérica lo hice en avión hasta El Salvador y viajé en autobús a Tegucigalpa para ir a traer la moto, que la dejé cuando tuve que regresar a Buenos Aires por la pandemia. Esta vez le cambiamos batería, aceite, le pusieron combustible y arrancó", agregó el argentino sobre su medio de transporte.

En su moto lleva el equipaje que lleva consigo, así como unos depósitos en los que coloca gasolina cuando debe transitar por lugares solitarios. "Aquí no tengo que andar gasolina, ya que por todos lados hay autoservicios", amplió el aventurero e historiador.



Es la primera vez que llega a El Salvador y dice que le gusta todo, pero sobre todo la gente que "es muy amable". Según él, lo han invitado a comer, a conocer lugares, al centro histórico de San Salvador y a mercados.

Planea visitar Garita Palmera antes de viajar a Guatemala y los hijos de unas personas con las que se hospedó en Ciudad Merliot le regalaron unas figuras del Chavo del 8 y de Don Ramón, personajes representados en décadas pasadas por los comediantes mexicanos Roberto Gómez Bolaños y por Ramón Valdés.

Emilio quiere llegar hasta donde sus posibilidades se lo permitan y luego regresar a Buenos Aires, siempre en moto.

Con el "Mágico" habló en la acera de un negocio donde lo encontró hace dos días. Ahí platicaron 20 minutos.



"Su humildad sorprende, cada vez que le hablaba de lo popular que es en Argentina, de que varios de mis amigos tienen videos de él, de sus jugadas, él me decía que me agradecía por haberlo elegido para hablar con él. Me aconsejó que siguiera con mi proyecto de viajar y de escribir, me animó. Cuando compartí las fotos con él en un grupo de amigos, todos los reconocían y me decían: 'estás con el "Mágico", no lo puedo creer'", finalizó el sudamericano.

