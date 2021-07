Hombre gana más de $55 millones y se lo esconde a su familia durante diez años

¿Qué haría si se ganara una monta montaña de millones en cualquiera de los sorteos de los juegos de azar? Sí, es poco probable, pero ojo, no imposible.

Ese fue el caso de un hombre de California, en Estados Unidos, que ganó más de $55 millones en una lotería hace más de diez años, pero no se lo contó a nadie, según confesó en una carta a MarketWatch el ganador de bajo perfil, que quiso permanecer en el anonimato.

Tras ganar el premio, el hombre, actualmente de 67 años, optó por no compartir la noticia con su familia por miedo a que su hermana le obligara a donar la mitad del dinero a su iglesia. A lo largo de los años, guardó la apariencia de no tener ingresos adicionales, por lo que no daba dinero a la caridad ni a sus amigos.

“Vivo tranquilamente, no gasto mucho. No tengo hijos y mis padres han muerto. No le he dado nada a mi hermana porque ni me gusta su marido, ni he hablado con ella en los últimos 10 años”, aseguró el hombre en su carta, según afirmó La Vanguardia, confirmando que no mantiene contacto con su hermana desde que ganó el premio por las “cosas horribles” que les habría hecho a los padres de ellos en el pasado.

“Mis padres le eliminaron de su testamento antes de morir, ella les intentó hacer cosas horribles, pero pude pararlo”, indicó.

Ahora, lejos de su hermana, el afortunado ganador asegura que se siente muy satisfecho con su vida y está acostumbrado a no gastar dinero.