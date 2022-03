Hombre pone a cargar su Tesla y le cobran $600 mil

¿Te imaginas comprar un Tesla Model 3, irlo a cargar y despertar con una deuda de $600 mil en tu cuenta? Esto fue lo que le sucedió a un ciudadano en China, quien compartió su historia con algunos medios locales.

De acuerdo a lo contado por CnEVPost, un blog de noticias sobre autos eléctricos en China, el dueño de un Tesla Model 3 completamente nuevo cargó su auto en un supercargador de la marca y, al día siguiente, le avisaron que debía 600 mil dólares.

Si bien en dicho país el cargar un auto eléctrico no es gratis, tampoco es posible que se le cargue una cantidad tan elevada por haber conectado su auto tan solo unos minutos. Tesla alertó al usuario mediante su aplicación de celular que no podía cargar su auto hasta que no pagara el dinero debido.

Según los cálculos, el auto recibió cerca de 1 millón 923 mil 720 kWh durante su periodo de carga. Esta cifra sería suficiente para cargar, por completo, 32 mil unidades similares a la implicada en esta nota.

Como era de esperarse, el dueño notificó inmediatamente a Tesla que había un problema. Según las investigaciones de la firma de autos eléctricos, este “error” de medición ocurrió por una falla en el sistema que registra la cantidad de energía suministrada al vehículo.

Tesla solamente aclaró que se dedicará a investigar si más autos cuentan con este problema para que sus usuarios paguen el precio correcto por la electricidad que suministran en sus supercargadores.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si otros clientes de la marca han tenido problemas similares. En cuanto al cliente chino, Tesla canceló la deuda millonaria y el dueño puede seguir cargando su coche, ahora de forma correcta.