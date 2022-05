Hombre que nació sin mandíbula encuentra el amor tras años de puro dolor

La apariencia física es un factor que influye demasiado a la hora de entablar una relación sentimental, más aún en una sociedad con tantos estigmas. El caso del estadounidense Joseph Williams fue todo lo contrario, pues el amor tocó a su puerta cuando más resignado estaba por su condición física.

Williams le brindó una entrevista a la agencia de medios estadounidense ‘Caters’, en la que explicó que sufre de una extraña condición causada por una alteración genética llamada síndrome orofacial, la cual hizo que naciera sin mandíbula.



Su padecimiento limitó muchas de las actividades que lleva a cabo en su diario vivir como comer, hablar y respirar. Además, no solo afectó su salud física sino también su salud mental, ya que siempre sufrió de baja autoestima por las constantes burlas que ha recibido.



“La gente deja de hacer lo que está haciendo para mirarme y se vuelve molesto. Incluso un tipo detuvo su auto, dio la vuelta y pasó solo para mirarme. Solo desearía que la gente me hablara y me hiciera preguntas en lugar de mirarme como un ciervo a la luz de los faros”, narró el hombre.

Cuando nació, su madre biológica se sorprendió bastante al ver que su bebé no tenía mandíbula, por lo que pidió que fuera llevado a Chicago, Estados Unidos, para que le hicieran cirugías de reconstrucción facial.

Sin embargo, por más que los médicos se esforzaron, no hubo forma de implantarle una mandíbula a Williams. Ante la angustiante situación, su progenitora decidió darlo en adopción.



“Tuve un injerto de hueso y piel cuando intentaron construirme una mandíbula, pero a medida que crecía, mi cuerpo lo rechazó y no tuvo éxito. También me dieron en adopción, lo que me llevó a conocer a mi familia adoptiva”, manifestó en la entrevista.



La ausencia de mandíbula le ha impedido a Williams masticar e ingerir alimentos, por lo que los médicos implantaron un tubo desde su garganta hasta su estómago.



“No puedo comer, hablar o incluso respirar correctamente. Tengo un tubo en el estómago, en el que puedo colocar comida licuada, pero esto significa que nunca he probado comida”, explicó.



Adicionalmente, el hombre utiliza notas de papel o digitales; y habla lenguaje de señas para comunicarse. Estas son algunas de sus limitaciones físicas, pero algunos aspectos de su vida influidos por su condición fueron su autoestima y su estabilidad emocional.

El amor llegó cuando menos lo esperaba

A sus 41 años de edad, Williams logró encontrar un trabajo estable como soldador en Chicago y, aunque económica y socialmente se sentía bien, ya se había resignado a pasar el resto de su vida soltero.

El hombre aseguró que se le dificultaba demasiado entablar conversaciones con las personas, debido a que su aspecto físico le había creado muchas inseguridades y sentía que todos lo iban a juzgar antes de conocerlo: “Las citas también fueron difíciles para mí porque tenía muy baja autoestima y me sentía inútil”.



No obstante, en 2019 llegó Vania a la vida de Williams como una mujer que, al principio, pretendía ser solo su amiga. Al pasar de los días, ambos sintieron que tenían una buena comunicación y que se conectaban mucho emocionalmente.



“Éramos amigos al principio, pero eventualmente comenzamos a salir y nos enamoramos”, relató el soldador en ‘Caters’, explicando que había sentido algo diferente en Vania, ya que había encontrado a alguien que lo quisiera de verdad sin importar su condición.

Se unieron legalmente

Posteriormente, en el año 2020, la pareja contrajo nupcias y empezaron a vivir juntos, formando una nueva familia. Actualmente, llevan dos años de casados y expresan sentirse muy felices con la relación que han formado a base de respeto y amor.

Williams manifiesta sentirse mucho más seguro de sí mismo y ha tomado sus adversidades como un aprendizaje: “Nacer sin mandíbula me ha dado una perspectiva diferente de la vida y me ha convertido en quien soy hoy”.



“Entiendo que soy diferente y que algunas personas pensarán que soy feo y no me aceptarán, pero sigo siendo una persona que tiene corazón, sentimientos y cerebro. Debería ser tratado con respeto, como cualquier otra persona”, añadió en la entrevista.



Después de haberle encontrado otro sentido a la vida y haber mejorado su autoestima, Williams descubrió un gran gusto por la música como forma de expresión, por lo ahora anhela con convertirse en un DJ famoso.