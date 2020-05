Hombre va al hospital por un dolor de espalda y descubre que tiene tres riñones

Una gran sorpresa fue la que se llevó un hombre de Brasil tras acudir al hospital por un fuerte dolor de espalda. Y es que una tomografía reveló que el motivo de su malestar era que tenía tres riñones en su abdomen. El impresionante hallazgo fue difundido por The New England Journal of Medicine.

Los doctores del hospital do Rim, ubicado en San Pablo, explicaron que en un inicio creyeron que la molestia del sujeto de 38 años se debía a una hernia de disco, pero al hacer una revisión pudieron ver que tenía tres riñones: uno izquierdo, de apariencia normal, y dos fusionados.

Sin embargo, señala que este tipo de anomalías pueden ser frecuentes y en muchas ocasiones no tienen consecuencias graves para la salud de las personas que la padecen.

De hecho, el paciente se mostró sin ninguna anomalía con respecto a lo fisiológico y se dio a conocer que lo que le provocaba era el dolor era, en efecto, una hernia que fue tratada posteriormente.

Los doctores explicaron que un riñón “supernumerario” es tan infrecuente que se documentaron apenas unos 100 casos en el último siglo y medio de literatura médica. Por otra parte, es probable que exista mucha más gente con esta anomalía, pero como no provoca ningún síntoma, es posible que estas personas no sepan de su condición.