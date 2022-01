Horóscopo 2022: Las predicciones para cada signo zodiacal en este nuevo año

La pandemia del COVID-19 ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad y aunque muchos países todavía luchan por controlar el avance del virus, dentro de todo, 2021 fue un mejor año que el anterior. ¿Cómo será entonces 2022? La astrología tiene algunas respuestas sobre el futuro que pueden interesarte iniciando este nuevo ciclo.

Para ello, la vidente Carmen Briceño ha compartido sus predicciones para el siguiente año 2022, un año que viene cargado de energías positivas y nuevas oportunidades, pero que demanda un momento de reflexión para cada aspecto de nuestras vidas. Esto es lo que le depara a cada signo según el Horóscopo 2022.

PREDICCIONES PARA CADA SIGNO ZODIACAL

ARIES

El año 2022 estará cargado de mucha energía para los arianos, no dejes nada pendiente por hacer, cierra los ciclos que sean necesarios para iniciar este 2022 sin complicaciones. Medita en cuanto a los cambios que quieras realizar y planifícate de manera ordenada las cosas. Manéjate con paciencia y equilibrio para no desesperarte.

TU PALABRA CLAVE: El autocontrol.

SALUD

Debes cuidar y vigilar bien tu salud, no te descuides porque el 2022 lo empezarás con tus energías bajas. A medida que pase el tiempo irás fortaleciendo tu sistema inmunológico a través de la alimentación sana y el deporte. Los paseos por lugares de diversión serán la clave para despejarte y equilibrar tus emociones, siempre cuidándote no lo olvides.

DINERO

A nivel laboral se abrirán muchas puertas los tres primeros meses del 2022. A mediados de año una nueva propuesta para realizar un negocio te tendrá pensativo y no sabrás que hacer, consúltalo con personas con experiencia en el tema y te ayudarán de la mejor manera. Finalizarás el 2022 con algunos pendientes, debes organizarte mejor para que no acumules deudas.

AMOR

Nuevos amores llegarán este 2022, deberás escuchar tu corazón y equilibrarlos con tu razón, no seas impulsivo para que así no te equivoques a la hora de elegir a un compañero(a). retomarás comunicación con personas que tuvieron que ver contigo en el pasado. Sentirás que atraes como nunca a las personas, tranquilo y elige bien.

RECOMENDACIÓN : No te dejes llevar por tensiones o momentos de estrés, la calma te dará la apertura para resolverlo todo. Será necesario que te mantengas en calma porque se te presentarán este año muchas situaciones de mucha exigencia, en la serenidad encontrarás el equilibrio y podrás cumplir tus obligaciones sin mayor problema.

: No te dejes llevar por tensiones o momentos de estrés, la calma te dará la apertura para resolverlo todo. Será necesario que te mantengas en calma porque se te presentarán este año muchas situaciones de mucha exigencia, en la serenidad encontrarás el equilibrio y podrás cumplir tus obligaciones sin mayor problema. RITUAL: Deja una rama de canela durante toda la noche en tu bolsillo o cartera, así activarás la atracción y el dinero se multiplicará este 2022. Luego lo llevas en tu cartera o billetera durante todo el año justo donde se guardan los billetes.

TAURO

Tu sabiduría querido Tauro te llevará a un entendimiento mayor de las cosas, es tiempo de analizar errores del pasado y eliminarlos por completo de tu vida. La estrella que te guiará marcará un camino nuevo listo para llenarlo de logros. Tu luz esta radiante y así entrarás al 2022 con fuerza y positivismo. Te mantendrás firme y con fuerza así la situación que estes viviendo sea difícil.

TU PALABRA CLAVE: La constancia.

SALUD

Estarás preocupado por la salud de tu familia este primer trimestre del año, deben cuidarse más que nunca y acudir al médico si lo ameritan. Tú te sentirás un poco nervioso este año y será necesario que hagas actividades relacionados al deporte para calmar y canalizar tu energía. Actividades en el mar serán la solución perfecta para tus nervios y estrés.

DINERO

Los seis primeros meses del año pensarás hacer cambios en lo laboral, no será hasta agosto o septiembre que logres el equilibrio que esperas. Te esforzarás más y pensarás en viajar por trabajo y así mejorar tu economía, las puertas se abrirán. Finalizarás el 2022 satisfecho por tus logros.

AMOR

Fortalecimiento de relaciones llegarán este 2022. Verás nuevamente a personas del pasado y pensarás en retomar una relación, las nuevas oportunidades se harán presentes este nuevo año. Tu relación amorosa se fortalecerá después de una situación difícil familiar, recuerda que en la unión esta la fuerza.

RECOMENDACIÓN : La paciencia te hará madurar este 2022, te recuperarás poco a poco hasta lograr el 100%, no dudes en las capacidades que tienes y prioriza el bienestar de tu ser interior. El diálogo con tus seres queridos será la clave para evitar malos entendidos.

: La paciencia te hará madurar este 2022, te recuperarás poco a poco hasta lograr el 100%, no dudes en las capacidades que tienes y prioriza el bienestar de tu ser interior. El diálogo con tus seres queridos será la clave para evitar malos entendidos. RITUAL: Toma un baño con canela, miel y hojas de girasol para activar la prosperidad y atraer las buenas energías a tu entorno. Hierve la canela y cuando este frío colocarle los pétalos de los girasoles y échale un chorrito de miel de abejas, lo viertes encima de todo tu cuerpo de cabeza a pies pidiendo que todo lo bueno te pase este 2022. Realiza este ritual con convicción y mucha fe.

GEMINIS

Un nuevo horizonte vine cargado de esperanza y sueños por construir Geminiano, no quites tu mirada de tu norte. Contarás con las herramientas necesarias para alcanzar lo que deseas este 2022, así como la mente clara para atraer la energía que buscas. Mantén el equilibrio con pensamientos positivos. La lectura se intensificará este 2022, los estudios y la preparación te ayudarán a superarte y lograr tus sueños.

TU PALABRA CLAVE: La inteligencia.

SALUD

Gozarás de buena salud este 2022, pero no te confíes y sigue cuidándote como lo has venido haciendo. Aconseja a tus familiares a tomar precauciones en los cuidados de la salud para que así se mantengan saludables este año. Hacer ejercicios al aire libre será la mejor opción.

DINERO

Miles de posibilidades se abrirán a tu paso, deberás aprovechar las buenas energías que te acompañarán durante todo este 2022. No abuses de tu buena suerte y resuelve tus conflictos con serenidad. Oportunidades a mediados de año de cambios en tu trabajo, un ascenso y aumento de sueldo llegarán en el momento indicado.

AMOR

Este año 2022 deberás aclarar temas en el plano sentimental con tu pareja o esa persona especial, sentirás un desgano a principio del año, pero luego te irás sintiendo mejor y fortalecido hasta arreglar tus asuntos. El diálogo será la mejor opción.

RECOMENDACIÓN: No dudes en darle uso a las herramientas que están a tu mano para conseguir lo que deseas, sin dañar a nadie. La comunicación con los demás deberás fortalecerla y saber cómo expresar lo que sientes para que los demás te comprendan sin ningún problema.

RITUAL: Enciende una vela de color amarilla como el sol y pide tres deseos, con fe y convicción, deja consumir esta vela y guarda el residuo de la cera en una bolsita de color rojo y llévalo contigo durante todo el año, así tus sueños se harán realidad.

CÁNCER

Aprovecharás cada momento para renovarte y buscarás lo que quieres que te haga feliz. Este 2022 será ideal para cerrar ciclos y avanzar y así alcanzar tus sueños en corto tiempo. Mantén tu voluntad en alto y deja que la energía positiva te cubra y llene de fuerza. Contarás con la ayuda de tu familia, en la unión familiar estará la fuerza. Grandes cambios sucederán este 2022 positivamente.

TU PALABRA CLAVE: La estabilidad.

SALUD

Deberás cuidarte este año la salud, las alergias serán tu peor pesadilla, contrólalas de la mano con tu médico. La falta de sueño te pasará factura, en los meses mayo, junio y julio, deberás pensar y priorizar las cosas, tomarás una decisión importante. No todo es trabajo también relajarte será la mejor medicina.

DINERO

Este 2022 será un año revelador para ti en cuanto a dinero se refiere. Continúa con confianza y dando cada pisada con confianza, eres fuerte, créetelo. Medita los pasos por seguir y no te tomes nada a la ligera. Lograrás ese sueño tan deseado y lo materializarás antes de finalizar el 2022. Tu palabra y constancia será la mayor virtud.

AMOR

Te sentirás en una encrucijada este 2022, deberás elegir lo que realmente es mejor para ti y te llene de bienestar. A veces las fantasías pueden verse reales, pero recuerda que en el fondo solo será una ilusión. Buscarás la estabilidad y lucharás por mantenerla, para ti será mejor estar en equilibrio que en desarmonía.

RECOMENDACIÓN : Este año nuevo será tiempo de ir en busca de tu camino, forjando tus propios pasos. Sacar a flote la sabiduría que te caracteriza, sin dejarte llevar por el ego y el impulso malsano. Solo así podrás tener una oportunidad de éxito que se acerca para ti.

: Este año nuevo será tiempo de ir en busca de tu camino, forjando tus propios pasos. Sacar a flote la sabiduría que te caracteriza, sin dejarte llevar por el ego y el impulso malsano. Solo así podrás tener una oportunidad de éxito que se acerca para ti. RITUAL: A la media noche abre la puerta de tu casa y piensa en las cosas que quieres que lleguen a tu vida, pídelas de corazón y deja entrar esa buena energía. Puedes repetir este ritual las veces que desees algo, hazlo con mucha fe.

LEO

Abres el 2022 con las ganas de triunfar, hecho que te ayudará a salir de situaciones complicadas con facilidad. Deberás dar la oportunidad a tus pensamientos de decidir con sabiduría y de guiar tus acciones correctamente. Tu estabilidad emocional te ayudará a ver todo con mayor claridad y a no perderte en detalles que te alejen de ver la realidad. Tu comunicación será lo más importante durante este año y la herramienta principal para conectarte con lo que quieras y transmitir.

PALABRA CLAVE: La serenidad.

SALUD

Deberás procurar evitar situaciones que te dejen sin energía y en completo cansancio, conecta con la fuerza de tu corazón para recuperar el poder de tu ser. Realízate masajes descontracturantes ya que estarás muy estresado y tu cuerpo necesitará más descanso. Engreírte te llenará de buenas energías.

DINERO

Hablarás con nuevas personas que te abrirán nuevas puertas, esto ocurrirá en varios momentos del año, siempre debes tomarte tu tiempo para decidir lo correcto. La compra de un bien te llenará de emoción y de pensar asumir nuevos compromisos. El ahorro será primordial para cumplir tus sueños este año.

AMOR

Este 2022 se pronostican varios eventos en el amor, uno de ellos es la reconciliación con un ser querido, otro es la apertura de un nuevo amor para ti. No tengas miedo de sacar lo mejor de ti y hacer ver tu luz interior. Deberás poner los pies en la tierra y ver qué camino tomar y con quién te quieres quedar. No querrás por ningún motivo estar solo este año, no te preocupes porque las energías del amor estarán dispuestas para ti.

RECOMENDACIÓN : Asume los cambios que sean necesarios para avanzar en tu camino, así sea necesario un estado de muerte y renacimiento. La protección de los astros estará contigo durante todo el año dándote la mejor energía, acogiéndote en sus brazos, como el abrazo de una amorosa madre. La intuición la tendrás a flor de piel, escucha cuidadosamente todo lo que venga desde tu voz interior.

: Asume los cambios que sean necesarios para avanzar en tu camino, así sea necesario un estado de muerte y renacimiento. La protección de los astros estará contigo durante todo el año dándote la mejor energía, acogiéndote en sus brazos, como el abrazo de una amorosa madre. La intuición la tendrás a flor de piel, escucha cuidadosamente todo lo que venga desde tu voz interior. RITUAL: Abraza un árbol durante diez minutos, medita acerca de tu vida y cárgate de esa energía maravillosa que te brinda la naturaleza. Abrazar un árbol es llenarse de vida.

VIRGO

Muchas emociones llegarán para alegrarte este año 2022, la recompensa de haber sido paciente comenzará a llegar este nuevo año. Tu voluntad estuvo afectada y la fortaleza que te caracteriza te mantendrá alerta impulsándote al máximo. No dejes de atender tus proyectos y dedicarle el tiempo necesario a las visiones que te satisface tanto a nivel emocional como a nivel profesional. Nutre tu ser con alegría.

PALABRA CLAVE: Las oportunidades.

SALUD

En el segundo trimestre del año 2022, deberás tener mayor cuidado sobre todo de accidentes que te puedan limitar de manera momentánea, deberás caminar con cuidado, no actúes precipitadamente y mantente alerta.

DINERO

En este 2022 las uniones se darán con éxito para ti y te llevarán a concretar alianzas importantes para tu crecimiento exponencial. En tus manos estarán las herramientas para construir el entorno que deseas y mereces. Cambios en lo laboran te pondrán alerta y buscarás diferentes alternativas para no quedarte en el aire.

AMOR

Deberás aprender este año a manejar tus emociones, el equilibrio será parte fundamental para mantener el bienestar en todo momento. En el amor, este principio de año te sentirás un poco desmotivado, pero desde tu interior nacerá la fortaleza que necesitas para avanzar. Empuña la espada y toma el mando, que tú tienes la última palabra.

RECOMENDACIÓN : Este nuevo año, deberás tomar en tus manos lo que tienes y no dejar perder lo que por ley te pertenece, aquí y ahora. Decreta en positivo y las cosas te saldrán como deseas. Comienzas una nueva siembra que pronto dará grandes frutos y cosechas esperadas.

: Este nuevo año, deberás tomar en tus manos lo que tienes y no dejar perder lo que por ley te pertenece, aquí y ahora. Decreta en positivo y las cosas te saldrán como deseas. Comienzas una nueva siembra que pronto dará grandes frutos y cosechas esperadas. RITUAL: Realízate un baño con miel de abejas. Unta tu cuerpo con miel de abeja después de tu baño habitual pidiendo que lleguen a tu vida los éxitos que deseas, frótate pidiendo con mucha fe, luego te enjuagas y perfumas. Podrás repetir este ritual las veces que lo necesites y desees.

LIBRA

En este 2022 las personas manifestarán de alguna manera agradecimiento hacia ti. Tu apoyo para muchos ha sido bien importante y el cielo te recompensará por tan maravilloso gesto. Nunca debes permitir que se aprovechen de tu buena voluntad. La sensibilidad y la percepción harán que observes las cosas desde otros puntos de vista, sabrás qué decisión tomar en cada paso. Jamás pierdas la fuerza que nace de tu interior.

PALABRA CLAVE: El desapego.

SALUD

Te rodea una energía increíble, consérvala durante todo el 2022 tomándote tus tiempos para descansar y conéctate con la naturaleza. Te esforzarás sobre todo los primeros meses del año, te sentirás exhausto pues creerás que tus objetivos cada vez están más lejos, verifica la ruta y encuentra la distancia real. No pierdas esa energía positiva que llevas dentro y si te sientes decaído o débil, conecta con la fuerza de voluntad que tiende a recuperarte de inmediato.

DINERO

En el tercer trimestre del 2022, pueden aparecer problemas con personas de autoridad, ten mucho cuidado. Antes de finalizar el año lograrás resolver dificultades con documentos importantes. Durante el año estarás experimentando demoras o retrasos en todo aquello que emprendas y necesitarás más esfuerzo que el habitual para la consecución de tus objetivos. Después de un gran esfuerzo alcanzarás logros duraderos, lo habitual es que todo cueste esfuerzo.

AMOR

Este año debes ir más allá de tus miedos, sin importar cuál sea el desafío, serás capaz de librar con valentía cualquier batalla. Afila tus palabras y lleva tu comunicación a un nuevo nivel, realmente haciendo llegar tu mensaje. Cuidado porque una traición puede jugarte una mala pasada. Necesitarás de tu soledad para ordenarte.

RECOMENDACIÓN : Deberás lucha por lo que quieres sin dudarlo así lograrás que el bienestar llegue a tu entorno y se mantenga. Conéctate con la energía solar que te motivará y te mantendrá sano y equilibrado al máximo, ya sabes nunca no pierdas el control.

: Deberás lucha por lo que quieres sin dudarlo así lograrás que el bienestar llegue a tu entorno y se mantenga. Conéctate con la energía solar que te motivará y te mantendrá sano y equilibrado al máximo, ya sabes nunca no pierdas el control. RITUAL: Es bueno regalar figuras de animalitos a las personas que están cerca de ti, te llenará de buena energía y recibirás muchas sorpresas este 2022. Dar con amor a los demás sin esperar nada a cambio hace que esa acción regrese a ti con bendiciones a tu vida.

ESCORPIO

Este 2022 estará cargado de muchas sorpresas para ti, resaltarás en actividades relacionadas al trabajo en equipo y tus virtudes serán reconocidas por tus superiores. Eres un gran apoyo para todos los que te rodean, pero deberás dejar un poco de ayuda a terceros e intensifica la atención a tu persona, tiendes a dar más de lo que puedes ofrecer. Todo comenzará a tomar su rumbo y poco a poco estarás cómodo en tu lugar. Evita peleas y discusiones que alteren tu entorno, llevándote a una situación que pueda salirse de las manos.

PALABRA CLAVE: El cambio.

SALUD

Durante todo este año procura no bajar la guardia en cuanto a cuidarse se refiere, de ti depende mantenerte sano, equilibrado y estable, tienes todo para que así sea. En tus manos estarán todas las herramientas para alcanzar cada meta y ejecutar el proyecto que te propongas, por eso será importante la manera que te equilibres y una forma es meditando, haciendo ejercicios y llevando una alimentación saludable.

DINERO

Algunas situaciones pueden tornarse tediosas en el transcurso del 2022, un poco rutinarias o que exijan un máximo de responsabilidad. Tú posees esa fuerza y constancia que se necesita para lograr culminar tus proyectos. Durante los primero seis meses del año será frecuente una baja de vitalidad, por lo que habrá que prestar mayor cuidado a la salud y al estado de ánimo. Posteriormente las cosas se equilibrarán y llegarás a la estabilidad deseada.

AMOR

Este 2022 deberás manejar las emociones, procura no dejarte llevar por lo que primero se te cruza por la mente, analiza cada acción y de acuerdo a eso toma tus decisiones. Controla tus impulsos negativos que pueden alterar el bienestar de tu ser. En el segundo semestre del año algunas separaciones se acentuarán, será lo mejor y no debes lamentarte más de la cuenta. Antes de finalizar el año todo se arreglará.

RECOMENDACIÓN : En lo laboral de este 2022, verás que cada proyecto estará bajo tu mando, así estará dirigido con la energía correcta. La justicia estará de tu lado y el liderazgo también. Antes de mediados de año decidirás hacer un cambio en lo laboral, la opción de independizarte será la más recomendable y con grandes frutos. Evita las discusiones innecesarias en el trabajo, no te cargues de esa mala energía.

: En lo laboral de este 2022, verás que cada proyecto estará bajo tu mando, así estará dirigido con la energía correcta. La justicia estará de tu lado y el liderazgo también. Antes de mediados de año decidirás hacer un cambio en lo laboral, la opción de independizarte será la más recomendable y con grandes frutos. Evita las discusiones innecesarias en el trabajo, no te cargues de esa mala energía. RITUAL: Realízate un baño con sal marina, o agua de mar. La sal purifica tu aura y te armoniza. Puedes hacer este baño en cualquier momento del año. El cansancio, agotamiento, desgano y la sobrecarga de energías negativas, serán cosa del pasado con este baño.



SAGITARIO

Todas las posibilidades de florecer llegarán para ti en este 2022, la abundancia y el éxito estarán de tu lado. Toma las riendas de tus decisiones y no te pierdas en mareas que no te pertenecen y te hacen perder tu tiempo. Debes ser líder y comportarte como tal, sin temor al éxito que está dispuesto para ti en este año. Personas con mucha influencia llegarán para apoyarte y llevarte al punto más alto. Aprovecha cada momento de las energías que se presentarán para ti.

PALABRA CLAVE: La abundancia.

SALUD

Este año deberás dosificar tu energía, no permitas perderla, algunas situaciones sentimentales pueden llegar a manifestarse en tu físico. El sufrimiento y dolor producirán malestares generales en tu cuerpo sobre todo en tu espalda, trata de relajarte y hacer paseos al campo así recuperarás esa alegría y entusiasmo que a veces se debilita.

DINERO

Por fin llegará a concretarse lo que tanto te ha costado, todo tu sacrificio se verá materializado y comenzarás a ver los frutos. Deberás también dejar de buscar lo que nunca podrás encontrar, ve con lo que cuentas y disfruta lo que tienes frente a ti. Las personas te buscarán para que los apoyes, dependerá de tu voluntad. Este 2022 lograrás adquirir aquello que sueñas en lo material.

AMOR

Este año deberás hacer tiempo para todo, para tu familia, trabajo, amistades y no te olvides del amor. Dedícale tiempo a tu hogar y estabiliza sus bases para fortalecer los lazos que son de mayor importancia para ti. Tu palabra será tu fortaleza, pero si la usas sin pensar lo suficiente se convertirá en tu mayor debilidad.

RECOMENDACIÓN: De ti depende cada paso que das y es tu responsabilidad crear el entorno que mereces. Nadie hará por ti lo que solo a ti te compete. No te apartes de las personas que te han ayudado en los momentos más difíciles de tu vida. El agradecimiento será la clave de tu éxito.

RITUAL: Hazte un baño de pétalos de rosa de colores para atraer la felicidad y abundancia a tu vida. En un recipiente de vidrio colocar los pétalos de rosas y colócale una gaseosa de color rojo, después de tu baño habitual échate el preparado y frótate los pétalos por tu cuerpo pidiendo que atraigas a ti fortuna, estabilidad, amor y buena salud. Luego enjuágate con abundante agua. Este ritual podrás repetirlo cada fin de mes.

CAPRICORNIO

Aperturas este año 2022 con nuevas oportunidades para ti, deberás aprovecharlas al máximo y sobre todo sacar lo mejor de cada una de ellas. Tendrás la ocasión de dirigir tu energía a lo que realmente quieras hacer y capaz de construir. No te confíes demás, ya que las verdades se pueden mantener ocultas. Un gran impulso te mueve desde el interior conectando con tus deseos más puros.

PALABRA CLAVE: El descubrimiento.

SALUD

Tu bienestar y buena salud se estabilizarán este 2022, conectando con tu ser armonizándolo con la energía de la naturaleza. Las caminatas al aire libre y el contacto con el mar a principios de año, fortalecerán tu energía y superarás dificultades con la salud. Las caminatas por las noches te harán mucho bien.

DINERO

A principio de año deberás procurar salir de ese estado de negatividad, solo tú eres capaz de valorarte de manera positiva y no caer en vacíos depresivos que solo te llevarán a la ruina. A medida que transcurra el 2022 podrás estabilizarte creando nuevas ideas de negocio que te generarán ingresos tan satisfactorios que no querrás retroceder. Sigue adelante, tú puedes.

AMOR

Recuerda que cuando el hombre cambia, su entorno cambia, así que crea las circunstancias para que eso suceda. Aunque no lo quieras alguien te buscará incansablemente para pedirte una nueva oportunidad, el diálogo aclarará todas tus dudas.

RECOMENDACIÓN : En este 2022, recuperarás tu energía y al recobrar tu poder nada podrá detenerte del éxito que te espera. Cuídate de accidentes o golpes repentinos, debes ir con mucha cautela e ir con los ojos bien abiertos.

: En este 2022, recuperarás tu energía y al recobrar tu poder nada podrá detenerte del éxito que te espera. Cuídate de accidentes o golpes repentinos, debes ir con mucha cautela e ir con los ojos bien abiertos. RITUAL: Lleva contigo siempre tres hojitas de laurel, activará la economía y la estabilidad que tantos buscas. Coloca 3 hojitas de laurel en una bolsita de color verde y llévalas contigo siempre. Si sufres de pesadillas coloca 3 hojitas de laurel debajo de tu almohada y las pesadillas desaparecerán.

ACUARIO

Este 2022 será grandioso para ti, alejarás por fin de tu mente todo lo que te perturbe, ya comprendiste que no ganas nada con mantenerte en negatividad. El año anuncia la llegada de tu bienestar, este gran logro está marcado en tu camino. Deberás también cuidar tu espalda de cualquier mala voluntad que quisiese acercarse, crea un entorno sano y equilibrado para que reine la armonía en ti todo el año.

PALABRA CLAVE: La protección.

SALUD

Este año deberás estar atento, sobre todo a principios de año, de no extralimitarte en tus actividades. Procura darle a tu cuerpo el descanso necesario para poder así recargarte de las energías necesarias para realizar tus actividades y hacer libremente todo lo que te propongas.

DINERO

Mantente atento a propuestas de negocios que se puedan dar en sociedades, este 2022 augura un éxito prominente. Precipitarte no te ayudará de nada, por el contrario, tómate tus tiempos para la toma de decisiones en lo laboral. A mediados de este año sentirás la necesidad de un cambio, verás nuevas propuestas de trabajo y escogerás la mejor.

AMOR

Decídete a arriesgarte en este año, sin miedo ve por lo que deseas y conquista los espacios que te pertenecen y los corazones que quieres avivar. Dejarás atrás aquellas situaciones dolorosas que te desgastan y te ponen triste, el segundo semestre del año te estabilizarás en el amor con fuerza y con unión.

RECOMENDACIÓN: Deja de ver fantasmas donde no los hay, invoca la claridad ante tus ojos y simplemente ve la realidad con tranquilidad. No dejes que este año perturbe tu tranquilidad. Te encontrarás ante una puerta que solo se abrirá con sabiduría y en tus manos tendrás el poder necesario para avanzar.

RITUAL: Pasa por tu cuerpo una vela de color morada pidiendo que toda tristeza se vaya de tu vida, que todo lo negativo salga de ti, que ingrese la buena energía y la felicidad se haga presente siempre en este 2022. Enciente esta vela y deja que se consuma y el residuo lo desechas en la basura. Haz este ritual con fe.

PISCIS

En este año será el tiempo indicado para darlo todo por el todo, tú, Pisciano, eres capaz de ir más allá en la búsqueda de armonizar tu entorno, nada te alejará de lo que por ley divina te corresponde. Tu liderazgo y decisión marcarán un factor determinante en este año y en la concreción de los proyectos.

PALABRA CLAVE: La sinceridad.

SALUD

El bienestar y la buena salud serán tu guía este primer trimestre del año, no dejes que la negatividad tome posición en tu ser. Deberás mejorar este año tu carácter, dosificar tus emociones para no lastimar a los demás y no enfermarte con tanto estrés. Paseos por el campo harán que tus pulmones estén más sanos lejos de la contaminación.

DINERO

Deberás trabajar tu prosperidad estos primeros meses del año y antes de que finalice, habrá muchos pendientes por realizar, no descuides lo que realmente es importante para ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Adáptate a los cambios bruscos y avanza sin miedo hacia adelante.

AMOR

La felicidad está por venir este 2022, el buen tiempo está por llegar y quedarse en todos los espacios de tu vida durante todo el año. Ser constante en tus afectos será tu consigna este 2022. Durante todo el primer trimestre sentirás la necesidad de la compañía de alguien especial y finalizarás el año enamorado como nunca.

RECOMENDACIÓN : El impulso nace de tu interior, combínalo con la voluntad, para asegurar acciones totalmente coherentes y exitosas en todos los aspectos de tu vida. Aprovecha esta oportunidad para realizar cualquier labor que te propongas durante todo el año.

: El impulso nace de tu interior, combínalo con la voluntad, para asegurar acciones totalmente coherentes y exitosas en todos los aspectos de tu vida. Aprovecha esta oportunidad para realizar cualquier labor que te propongas durante todo el año. RITUAL: Lleva contigo durante todo el año una bolsita de tela de color amarillo lleno de lentejitas y maíz, así activarás la economía y la abundancia. Cuando tengas una necesidad toma la bolsita con la mano izquierda cierra tus ojos y haz tu petición. Siempre con fe.

¿QUÉ ES UN HORÓSCOPO?

El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona.

Esta representación utiliza cálculos matemáticos y astronómicos que deberían ser idénticos independientemente de quien lo haga, siempre que se le faciliten los mismos datos iniciales.

La interpretación que se haga de ese horóscopo desde el punto de vista de la astrología pasa a ser una labor subjetiva, cuyas normas de interpretación varían dependiendo de la experiencia del astrólogo y de su formación como tal.