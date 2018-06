Horóscopo 4 de junio

Leo

JULIO 24 A AGOSTO 23

Encontrará la respuesta a uno de los problemas de la vida dentro del suyo. Asegúrese de tener tiempo para estar a solas y lograrlo. En amor, evite una pelea.

Virgo

AGOSTO 24 A SEPT. 23

Su lealtad será muy apreciada por un amigo. Momento también favorable para actividades de grupo. No permita que un problema doméstico lo altere.

Libra

SEPTIEMBRE 24 A OCT. 23

El día no será favorable para lo laboral, pero sí para diversiones y alegrías. Bueno para el amor. Pero no haga promesas que no sabe si podrá cumplir.

Escorpión

OCT. 24 A NOV. 22

Terminar todas sus tareas hogareñas será su prioridad. Aunque querrá tener tiempo para sí mismo, los demás le demandarán atención.

Sagitario

NOV. 23 A DIC. 21

Estará entusiasmado por un plan laboral y trabajará duro para concretarlo. Su personalidad será un factor determinante en su trato con los demás.

Capricornio

22 DIC. A ENERO 20

Dará o recibirá buenos consejos por la mañana. Llegarán noticias de amigos que estén lejos y hasta podrá realizar un viaje. Verá la vida con optimismo.

Acuario

ENERO 21 A FEBRERO 19

No se sienta obligado a ayudar a alguien financieramente si no lo puede hacer. Muéstrese más positivo en el plano laboral. Noche especial para el amor.

Piscis

FEBRERO 20 A MARZO 20

En el amor podrán existir ciertas confusiones y sentirá deseos de replegarse en sí mismo. Pero sus avances en lo laboral le darán motivos para ser feliz.

Aries

MARZO 21 A ABRIL 20

En el trabajo alguien tratará de mostrarse simpático con usted, pero tal persona podrá resultar poco sincera o confiable. Noche para la vida social.

Tauro

ABRIL 21 A MAYO 20

Trate de no deprimirse por un asunto doméstico. En amor, necesitará tener en claro sus ideas y asegurarse de la sinceridad de su pareja. Bueno para el trabajo.

Géminis

MAYO 22 A JUNIO 21

Dirá las palabras justas en el momento exacto. Suerte especial para quienes están en el comercio. Éxito en el plano social. Acepte invitaciones.

Cáncer

JUNIO 22 A JULIO 23

Sabrá expresar sus sentimientos románticos. Estará sentando en secreto las bases para un cambio laboral. Mantenerse en segundo plano le beneficiará.