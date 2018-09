Horóscopo del 15 de septiembre

Si usted nació hoy

Posee un interés genuino en el bienestar de los demás, pero puede convertirse fácilmente en mártir de una causa. También es sensible y poético y muy capaz de dejar marca personal en las artes. Con tendencia al escepticismo, su intuición podrá no poder desarrollarse plenamente por esto. Se desempeña mejor en un puesto de responsabilidad y puede salir adelante simplemente por su ingenio. No es egoísta con quienes ama y se brinda totalmente.