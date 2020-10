Huracán Delta: los destrozos e inundaciones de la tormenta en su paso por México

El huracán Delta tocó tierra en la mañana de este miércoles cerca de Puerto Morelos en la costa caribeña de México, provocando destrozos y causando inundaciones.

Poco después de tocar tierra, el huracán se debilitó a una tormenta de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson con vientos de 175 kilómetros por hora. El martes, Delta había alcanzado la categoría 4.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió sobre marejadas ciclónicas y fuertes vientos que amenazan la vida.

Y habló también del rápido deterioro en la costa noreste de Yucatán, un área popular entre los turistas de México y el extranjero.

Asimismo, miles de turistas y residentes fueron trasladados a refugios por seguridad.

Storm Surge and Hurricane Watches have been issued for portions of the Northwestern and Northern Gulf Coast. Now is the time to complete preparations, as tropical-storm-force winds should reach a portion of that area by Friday morning. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/F6WZ1uoOeF