Impactante video: Pareja pensó que moriría cuando un tornado los atrapó en su carro

Brandon Boerjan y Savannah Boerjan fueron atrapados por un tornado cuando viajaban a bordo de su vehículo en una carretera de Arkansas, en Estados Unidos.

Savannah publicó un impactante video y fotografías en su cuenta de Facebook, acompañadas de un texto en el que agradece que ambos estén vivos y estables. Ella sufrió una lesión en el hombro, según da a entender.

En las imágenes se observa el vehículo casi destruido por completo. Según explicó Savannah, a ella le pareció "lindo" el movimiento de las nubes y por eso empezó a grabar con su celular, sin embargo, jamás se imaginó que pronto se convertiría en una situación aterradora.

Boerjan dijo que todo pasó demasiado rápido y que al darse cuenta que se trataba de un tornado, ya no tenían cómo parar o retroceder. Además destacó el uso del cinturón de seguridad. "Eso nos salvó la vida, no estaríamos aquí si no los hubiéramos estado usando", manifestó.